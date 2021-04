Un responsable de l’Agence européenne des médicaments a déclaré mardi qu’il existe un «lien clair» entre le vaccin AstraZeneca et des caillots sanguins mortels dans le cerveau.

Marco Cavaleri, président de l’équipe d’évaluation des vaccins à l’EMA, a déclaré au journal italien Il Messagero qu’à son avis, « nous pouvons maintenant dire qu’il est clair qu’il existe une association (des caillots sanguins cérébraux) avec le vaccin. » Cavaleri a ajouté que s’il était sûr qu’il y avait un «lien clair» avec le vaccin AstraZeneca et les caillots sanguins, on ne sait toujours pas encore quelle est la cause réelle des caillots cérébraux mortels.

L’EMA enquête actuellement sur 44 rapports de coagulation cérébrale survenus dans l’Espace économique européen de personnes ayant reçu le vaccin. L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du gouvernement britannique a également signalé 44 autres cas de caillots sanguins, dont 7 sont décédés à la suite des derniers chiffres du 24 mars. . a rapporté qu’une proportion élevée des cas touchés concernaient des femmes jeunes et d’âge moyen, mais l’EMA n’a pas encore conclu si elles sont particulièrement à risque du coup.

Connus sous le nom de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST), les caillots sont accompagnés de faibles taux de plaquettes et d ‘«anticorps rares» dans le sang liés à d’autres troubles de la coagulation. «Cela soulève la possibilité que le vaccin puisse être un facteur causal dans ces cas rares et inhabituels de CVST, bien que nous ne le sachions pas encore, donc des recherches supplémentaires sont nécessaires de toute urgence», a déclaré le professeur David Werring, de l’Institut de neurologie de l’UCL. La semaine dernière.

L’agence devrait publier sa revue du vaccin AstraZeneca mercredi ou jeudi, Cavaleri confirmant au journal que la revue noterait qu’il existe un lien entre les caillots sanguins et le vaccin. Cependant, l’examen n’était «pas susceptible de donner une indication … concernant l’âge des personnes à qui le vaccin AstraZeneca devrait être administré».

Un certain nombre de pays européens ont commencé à imposer des restrictions sur l’administration des vaccins AstraZeneca aux personnes d’un certain âge, généralement en dessous de 60 ans, dont la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. Le Royaume-Uni a également suspendu un essai en cours du vaccin AstraZeneca sur des enfants pendant que la MHRA enquête sur les caillots sanguins.

«Bien qu’il n’y ait pas de problème de sécurité dans l’essai clinique pédiatrique, nous attendons des informations supplémentaires de la MHRA sur son examen de rares cas de thrombose / thrombocytopénie qui ont été signalés chez des adultes, avant de procéder à d’autres vaccinations dans le cadre de l’essai,» un porte-parole de l’Université d’Oxford, qui a développé le vaccin en collaboration avec AstraZeneca, a déclaré mardi.

