Lien frénétique entre Rosales et Zárate dans Ecatepec

MEXIQUE – Des duels électrisants et beaucoup d’émotions, c’est ce qui a été vécu samedi soir à la clinique de contrôle de la toxicomanie Hacienda Nueva Vida, à Ecatepec, le combat qui a eu lieu la nuit était celui de Luis «Chapulín» Rosales et Jorge Sánchez Zarate, qui ont égalé en huit tours dramatiques dans la division des poids coq.

Le début des actions était volcanique. Il n’y a pas eu de ronde d’étude, les deux boxeurs sont sortis avec tout, Zárate est sorti tellement révolutionné qu’il a été pénalisé d’un point lorsqu’il a touché le cou du « Chapulín ».

Ayant ce point escompté, Jorge s’est concentré et avec un crochet a envoyé Luis Ángel à la toile, qui n’a pas donné de crédit et était incrédule, tout cela dès le premier tour.

Dès lors, Rosales et Zárate se sont livrés à des coups de toutes les combinaisons; «Chapulín» regardait déjà l’œil gauche fermé et Jorge ralentissait avant l’escarmouche épuisante, qui était cardiaque. En fin de compte, les juges ont voté 76-74 pour Jorge; 78-72 pour Rosales et 74-74, se terminant par un match nul bien mérité pour les deux.

« Je proposerai le combat comme l’un des meilleurs de l’année dans notre juridiction, sans aucun doute », a déclaré le commissaire Luis Medina, de la Commission de boxe de l’État du Mexique.

Le champion national des super poids welters, Ricardo Bañuelos a assommé Carlos Granados en sept rounds, aux mêmes 154 livres, sans que le sceptre du champion ne soit en jeu; dans un autre match, Judith Vivanco a remporté une décision unanime en huit rounds contre Jessica Rangel, au poids minimum.

L’union entre les promoteurs Silva Boxing et Divided Decision, était qu’ils présentaient des combats de grande puissance, comme celui du même gaucher Yair Mora Deval, qui avec sa puissance de poings le faisait ne plus sortir pour se battre au début. du sixième tour à un courageux Marco Antonio Ponce, en poids plume.

Moisés Sixto a effectivement éliminé Iván Silva, aux poids coq, au premier tour; Andrés Terán TKO en deux tours sur Kevin Rodríguez, aux poids coq; le policier et boxeur Denzel Magaña a remporté une décision unanime à Omar Lina, en super léger; Jonathan Castillo a battu Benigno Luna par TKO en deux rounds en super léger; et Alan Rosas a également battu Chritopher Garcia par TKO en trois rounds.

Plus d’émotions arrivent

Aarón Silva et Alejandro Reyes, qui sont principalement responsables de l’organisation d’une soirée aussi passionnante, ont rapporté que la prochaine fonction aura lieu le 24 avril au même endroit, où les anciens champions nationaux des poids welters et des super légers, respectivement, Luis «Coto» Vidales et César Soriano Júnior, entreront en action. Ils répéteront sur la même affiche, Moisés Sixto, Alan Rosas, Jonathan Castillo, et il y aura les retours d’Iván «Motorcito» Salazar et Luz Elena Argüello.

Ricardo Bañuelos, avec sa ceinture de champion, aux côtés des promoteurs Aarón Silva et Alex Reyes.

Rosales et Zárate pour leur substance et leur courage, ils ne méritaient pas de perdre.

Le duel entre «Chapulín» Rosales et Jorge Zárate a été passionnant du début à la fin.

La bataille entre Rosales et Zárate sera candidate aux combats de l’année dans l’État du Mexique.

Yair Deval, a prouvé qu’il avait du pouvoir dans ses articulations et a empêché son rival de se battre.