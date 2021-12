Lien impie entre les ARC et les emprunteurs découvert après des raids informatiques : CBDT

Les autorités fiscales ont constaté que le montant auquel le NPA a été acquis par l’ARC était « beaucoup inférieur » à la valeur réelle des titres collatéraux couvrant ledit actif.

Le département de l’impôt sur le revenu a trouvé un « lien impie » entre quatre sociétés de reconstruction d’actifs (ARC) basées à Mumbai et des groupes d’emprunteurs après avoir été perquisitionnés récemment, a déclaré mercredi la CBDT. Les perquisitions ont été lancées le 8 décembre et un total de 60 locaux à Mumbai, Ahmedabad, Delhi et quelques autres endroits ont été couverts. Le département a saisi 4 crores de roupies en espèces et un « grand volume » de documents et d’enregistrements numériques, a déclaré la Commission centrale des impôts directs (CBDT) dans un communiqué.

L’organe directeur du département a déclaré qu’il avait été découvert lors des perquisitions que « les ARC avaient adopté diverses pratiques commerciales déloyales et frauduleuses en acquérant les actifs non productifs (NPA) des banques prêteuses ». « Il a été découvert qu’un lien profane existait entre les groupes d’emprunteurs et les ARC et dans le processus, un labyrinthe de problèmes de coquille ou de mannequin a été utilisé », a affirmé le communiqué sans identifier les ARC. Les autorités fiscales ont constaté que le montant auquel le NPA a été acquis par l’ARC était « beaucoup inférieur » à la valeur réelle des titres collatéraux couvrant ledit actif.

Le paiement minimum en espèces effectué par les ARC aux banques prêteuses pour l’acquisition des actifs en difficulté a généralement utilisé les fonds du groupe d’emprunteurs, a-t-il déclaré. « Ces fonds ont été acheminés via plusieurs couches de sociétés fictives contrôlées par le groupe des emprunteurs ou via des canaux hawala. « … les ARC ont suivi des méthodes non transparentes pour aliéner les actifs qu’elles ont acquis auprès des banques », a-t-il déclaré.

La CBDT a déclaré qu’il avait été constaté que « le plus souvent, les actifs sous-jacents avaient été rachetés par le même groupe d’emprunteurs, bien qu’à une fraction de leur valeur réelle ». « Il s’avère que les ARC ont dissimulé les bénéfices de la cession des actifs sous-jacents en détournant les bénéfices réels vers leurs préoccupations connexes, sous couvert de reçus de conseil ou de prêts/investissements non garantis », a-t-il déclaré.

Les ARC, grâce à cette méthode, ont non seulement « échappé » au paiement des impôts dus, mais ont également privé la ou les banques prêteuses de leur part des bénéfices réels, selon le communiqué. « Il s’est avéré que l’un des ARC maintenait un ensemble de comptes parallèles sur le logiciel de comptabilité Tally, dans une clé USB, récupérée sous la garde des employés de confiance du promoteur.

« Cet ensemble parallèle de comptes contenait des transactions en espèces totalisant plus de Rs 850 crore », a-t-il déclaré. Le département a trouvé des journaux manuscrits contenant des entrées détaillées justifiant l’acte délibéré de superposition des transactions par le groupe promoteur et l’utilisation d’un «réseau d’intermédiaires» pour les mêmes. « Il existe également des preuves d’acheminement de fonds via des structures offshore pour acquérir les actifs », a-t-il déclaré.

