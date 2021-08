Lien possible entre le réchauffement climatique et la résistance aux médicaments : deux menaces imminentes pour la santé publique

L’atténuation du changement climatique (ODD 13) est l’un des piliers clés de la réalisation des ODD. (Image représentative : IE)

Les ODD 2030 ont été méticuleusement construits pour « mettre fin à toutes les formes de pauvreté, lutter contre les inégalités et lutter contre le changement climatique tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte », grâce à des collaborations et interventions mondiales et multisectorielles. L’engagement pris par les 194 États membres des Nations Unies, qui comprend également l’Inde, d’agir de manière significative vers les 17 objectifs de développement durable (ODD) est indéniablement incroyable.

Bien que l’ODD 3 se concentre sur la santé, il est impératif que le continuum de la santé publique soit examiné plus largement. Alors que plusieurs indicateurs sont détaillés dans les ODD, de nombreux autres facteurs sous-jacents qui influencent énormément les cibles doivent également être traités en priorité pour garantir que les objectifs sont atteints. De plus, quelques facteurs sont étroitement liés et ne doivent pas seulement être considérés à travers un seul objectif ; elles doivent être abordées de manière cohérente plutôt qu’en silos.

L’atténuation du changement climatique (ODD 13) est l’un des piliers clés de la réalisation des ODD. Cependant, des efforts sont nécessaires pour tenir compte de son fardeau pour la santé et de son impact sur l’ODD 3. Le réchauffement climatique et les conditions météorologiques erratiques aggravent de multiples menaces pour la santé publique dans le monde. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a déjà averti qu’en raison du changement climatique, les épidémies de maladies infectieuses sont susceptibles d’être plus fréquentes. En août 2021, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a publié un rapport qui prévoyait que la température mondiale atteindrait ou dépasserait 1,5 °C de réchauffement au cours des deux prochaines décennies dans tous les scénarios. La situation est si sombre que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a souligné que le rapport est « un code rouge pour l’humanité ».

Un autre danger mortel pour la santé publique auquel toutes les nations sont confrontées est la résistance aux antimicrobiens (RAM). On estime qu’en 2014, 700 000 personnes sont décédées chaque année à cause de la RAM, et certaines estimations indiquent que la mortalité attribuable pourrait atteindre 10 millions chaque année d’ici 2050.

En mai 2021, lors de la 74e Assemblée mondiale de la santé, les pays membres se sont réunis pour faire face à toutes les urgences sanitaires, y compris le défi de la résistance aux antimicrobiens (RAM). La RAM a été reconnue comme l’un des domaines prioritaires prioritaires pour cette décennie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’OMS a également appelé à la convergence entre les parties prenantes et à l’adoption d’une approche « Une seule santé » pour relever ce défi. La RAM est une préoccupation croissante dans les forums mondiaux tels que l’Assemblée générale des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Assemblée mondiale de la santé. Cependant, les discussions entre le changement climatique et la RAM ont été minimes.

Une étude réalisée en 2018 a évalué la corrélation entre le rôle du climat (température) et des facteurs supplémentaires sur la propagation de la résistance aux antibiotiques aux États-Unis. La conclusion a souligné qu’une augmentation de la température de 10 °C était liée à une recrudescence de trois agents pathogènes courants.

Le changement climatique entraîne également des déplacements de population. La migration, à la fois inter-nation et intra-nation, peut donner lieu à la propagation de la résistance aux antimicrobiens au lieu d’être limitée à des poches en l’absence de telles migrations massives. Cela peut entraîner des menaces pour la santé publique qui pourraient ne pas être familières aux praticiens de la santé locaux. Une méta-analyse et une revue systématique d’études de 2000 à 2017 indiquent que les migrants sont souvent menacés de développer une résistance aux antimicrobiens à un moment donné de leur transit et dans le pays vers lequel ils se rendent. Cela finit également par exposer la population qui a migré à la menace de la RAM. Des exemples comme ceux-ci réitèrent qu’une surveillance soutenue est nécessaire pour garantir que les menaces pour la santé telles que la RAM sont contenues avant qu’elles ne se propagent largement. Les interventions ne sont également menées par l’État que lorsqu’il s’agit d’une urgence, une approche plus réactive que proactive.

Actuellement, la plupart des discussions politiques et des interventions ultérieures dans plusieurs parties du monde comme l’Europe et l’Asie du Sud se concentrent sur le contrôle des causes sociales telles que la surutilisation et la mauvaise utilisation des antibiotiques ou la réduction des antibiotiques dans la volaille, le bétail et l’agriculture. Par conséquent, le besoin de l’heure est également d’établir le lien entre le changement climatique et la RAM dans les discussions politiques soutenues par les données d’une méta-analyse. Par la suite, les politiques des gouvernements de tous les pays devraient être planifiées pour garder à l’esprit le lien entre les deux. De plus, les politiques de surveillance des soins de santé doivent être conçues de manière à ce que la santé des migrants atteints de RAM (résistance aux médicaments) soit prise en charge et que la propagation (par les excréments) soit minimisée. L’idée est d’examiner comment les migrants tomberont sous le coup de la surveillance de la RAM dans le cadre de la gouvernance.

De plus, étant donné le chaos et la dévastation de COVID-19, il est dans l’intérêt mondial que la RAM soit traitée avec la plus haute priorité, sinon, ce sera forcément la prochaine pandémie avec des répercussions à l’échelle mondiale. Une fois la gravité de ce défi de santé publique comprise, on peut espérer que la RAM sera traitée avec beaucoup d’urgence. En conséquence, il est nécessaire de diffuser les connaissances parmi les décideurs/bureaucrates, en particulier ceux qui travaillent sur la santé et l’environnement, et de mettre en évidence les interventions politiques qui peuvent aider à réduire le fardeau de la RAM. Ce n’est que par une approche structurée et intégrée que des problèmes tels que la pharmacorésistance due à la résistance aux antimicrobiens peuvent être traités efficacement.

Le chroniqueur est consultant en politique publique, Chase India. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

