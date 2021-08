Liens de polygone avec Filecoin, les utilisateurs bénéficieront du stockage ⋆ Crypto new media

in

Réseau de couche un Polygon continue de se développer et de consolider sa position dans l’espace crypto. Récemment, ils ont annoncé un nouveau partenariat avec Filecoin, un réseau qui permet aux utilisateurs de stocker et de transférer des données via un marché natif.

La coopération a lancé le pont Filecoin-Polygon, pour augmenter leur interopérabilité. Construit par l’équipe Textile, le pont permet aux utilisateurs d’utiliser n’importe quel réseau principal Polygon pour se connecter au stockage de Filecoin et

(…) commencez à stocker des données sur Filecoin à partir de n’importe quelle adresse de polygone sans aucune conversion, inscription, jeton de développeur ou secret échangé.

De plus, Textile, Polygon et Filecoin ont annoncé de nouvelles incitations pour les utilisateurs et les développeurs à tirer parti du pont. Dans un avenir prévisible, ils couvriront tous les coûts de stockage pour chaque projet utilisant le Textile Filecoin Storage Bridge. Ainsi,

Filecoin apportera une plus grande fonctionnalité aux applications Polygon qui nécessitent un stockage de données décentralisé et vérifiable.

Le pont sera « progressivement » amélioré pour augmenter sa convivialité et lancera un modèle de gouvernance. De cette façon, la communauté aura le pouvoir de décider de l’orientation du projet et agira comme une incitation supplémentaire pour les utilisateurs et les développeurs à se lancer et à participer.

½ 📢 @Filecoin arrive sur Polygon ! 📂 Le pont de stockage Filecoin-Polygon de @textileio peut stocker les données de n’importe quel propriétaire d’adresse Polygon, accélérant l’interopérabilité Web3 entre les écosystèmes Polygon et Filecoin. 🌐 En savoir plus : https://t.co/IN7gcXH4Wo pic.twitter.com/C6Ux0s36aD – Polygone (@0xPolygon) 20 août 2021

Le pont bénéficiera des fonctionnalités de Filecoin, et toute application, contrat intelligent ou service s’appuiera toujours sur le système de fichiers interplanétaire (IPFS) pour récupérer des données. Des informations seront disponibles sur une entité appelée «contrat de stockage» à créer avec les mineurs opérant sur le réseau Filecoin.

L’un des principaux objectifs de Textile est d’améliorer la capacité de Polygon et d’autres blockchains à conserver et transférer des données :

Filecoin apporte bon nombre des meilleurs éléments de la pile IPFS, notamment des données vérifiables, l’échange de données peer-to-peer (p2p), la déduplication, etc. Nous pouvons créer une couche de stockage de données plus sécurisée pour les applications Polygon et leurs utilisateurs (…).

Une couche de stockage améliorée pour Polygon, comment ça marche ?

Selon un article de blog publié par Textile, le Filecoin Storage Bridge to Polygon repose sur deux concepts. Le premier est le “dépôt” et est alimenté par une API qui leur permet d’avoir lieu en chaîne, le second est le “stockage” alimenté par plusieurs API qui “interagissent hors chaîne avec un validateur de stockage qui s’interfacera avec Filecoin”.

Ce système offre une protection contre les mauvais acteurs et les attaques Sybil potentielles, car les utilisateurs doivent déposer des fonds proportionnels à la durée pendant laquelle ils souhaitent conserver leur stockage de données, a précisé Textile. Le montant par défaut à déposer pour une heure de stockage est de 100 GWEI par seconde ou 0,00036 MATIC toutes les heures.

Comme le montre le graphique ci-dessous, le cabinet d’études Messari enregistre une augmentation de la valeur totale verrouillée sur Polygon. Cette mesure, comme l’a dit la recherche Ryan Watkins, a de nombreux détracteurs, mais peut être utilisée comme proxy pour déterminer « combien de valeur » les utilisateurs accordent aux contrats intelligents exécutés sur cet écosystème.

Source : Messari

La métrique a connu une reprise après une baisse en juin et « tend bien » vers les sommets précédents. Au moment de la rédaction, MATIC se négocie à 1,64 $ avec un profit de 8,3% dans le graphique quotidien.

MATIC suit le sentiment général du marché avec un rallye dans le graphique journalier. Source : MATICUSDT Tradingview