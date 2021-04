Liens entre l’Inde et le Pakistan: la façade de l’offre de paix du Premier ministre Imran Khan

Par Farooq Wani,

Au moment où la nouvelle d’un accord de cessez-le-feu en cours de conclusion entre les armées indienne et pakistanaise a éclaté, les « colombes » en Inde se sont ravies et ont commencé à exiger que New Delhi réagisse immédiatement de manière positive et fasse avancer la résolution de tous les problèmes en suspens avec Islamabad. . L’opinion selon laquelle le Pakistan semblait sérieusement fumer le calumet de la paix cette fois s’est renforcée lorsque le Comité de coordination économique (CCE) du Pakistan a annoncé son approbation pour autoriser l’importation de coton et de sucre en provenance de l’Inde. Cependant, avec le Cabinet fédéral pakistanais annulant cette décision en moins de 24 heures, il est clair que l’optimisme qu’Islamabad était sérieux au sujet de la normalisation des relations avec New Delhi était déplacé.

Le ministre des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi a défendu la décision du Cabinet au motif qu’il ne peut y avoir de normalisation des relations tant que New Delhi n’a pas annulé sa décision d’abroger l’article 370 de sa constitution qui accordait un «statut spécial» au Jammu-et-Cachemire. Cependant, étant donné que c’est exactement ce que le Premier ministre Khan avait dit immédiatement après la révocation de l’article 370 par New Delhi, pourquoi l’ECC a-t-il fait l’annonce des importations est déconcertant pour deux raisons: premièrement, comment l’ECC pourrait-elle prendre une décision qui violerait la position déclarée du gouvernement sur cette question? ? Deuxièmement, puisque l’ECC travaille sous la direction du gouvernement, comment est-il possible qu’il n’ait pas consulté et obtenu l’approbation du gouvernement avant de faire cette annonce? Ainsi, il est évident qu’il y a bien plus que ce que l’on voit!

Khan peut se vanter que son gouvernement et l’armée soient sur la «même page», mais ce n’est un secret pour personne que le véritable centre de pouvoir du Pakistan est l’armée et non sa législature. Ainsi, même si la décision de l’ECC était une situation gagnant-gagnant pour le Pakistan, la seule raison plausible de la volte face d’Islamabad sur la question des importations est qu’elle ne correspondait pas à l’objectif de l’armée de faire bouillir la marmite du Cachemire. Ainsi, même si irrationnel et embarrassant, Khan a été forcé par l’armée de renverser la décision de l’ECC et cela soulève une question: lui et son chef d’armée étaient-ils vraiment sérieux tout en faisant de grandes annonces sur le désir du Pakistan de relations de voisinage pacifiques?

Le bilan du Pakistan en matière de réparation de clôtures avec l’Inde a été extrêmement médiocre. Il a répondu à l’ouverture de paix du Premier ministre indien de l’époque, Atal Bihari Vajpayee par le biais de l’initiative de bus de Lahore en pénétrant à travers la ligne de contrôle (LoC) et en occupant le territoire indien à Kargil et contrairement à ses affirmations élevées, l’armée pakistanaise continue de fournir des sanctuaires sûrs et de nourrir les terroristes. groupes menant une guerre par procuration dans J&K. Ainsi, la plainte de Khan selon laquelle «Avec l’Inde, il est très malheureux que nous ayons essayé de résoudre nos problèmes par le dialogue comme des voisins civilisés, mais cela n’a pas fonctionné», est à la fois risible et un exemple classique de bouilloire appelant le pot noir.

On peut se demander que si le Pakistan ne veut pas vraiment normaliser ses relations avec l’Inde, alors pourquoi fait-il un tel tapage au sujet de la paix. La réponse est simple; il ne le fait que pour tromper la communauté internationale et est motivé par la nécessité de gagner les faveurs de l’administration américaine sous Joe Biden et d’impressionner le GAFI, qui a maintenu le Pakistan sur sa «liste grise» jusqu’en juin de cette année. Dans le même temps, lier la normalisation des relations indo-pakistanaises au renversement de l’abrogation de l’article 370, ce n’est que pour éviter d’être accusé d’avoir compromis sur la question du Cachemire par le public à la maison et le lobby séparatiste de J&K. Certains développements au Cachemire administré par le Pakistan (PaK) en sont une autre raison.

Le Pakistan a constamment «mis à profit» la situation géographique stratégique de PaK pour atteindre ses objectifs stratégiques et économiques. Il est coincé entre l’Inde et la Chine, qui sont les deux économies à la croissance la plus rapide du monde, mais reste extrêmement arriéré et au fil des ans, les habitants ont accusé les forces de sécurité pakistanaises d’empiètement illégal. Depuis quelques années, il y a également eu un ressentiment croissant contre le Pakistan parmi les résidents du PaK et l’annexion illégale du Gilgit -Baltistan avec le Pakistan en en faisant sa cinquième province a encore aliéné le peuple.

Le fait que le Pakistan ne soit pas sérieux au sujet de la paix avec l’Inde est prouvé par la soudaine poussée d’attaques contre le personnel de sécurité et les politiciens au Cachemire, qui a fait sept morts après l’annonce du cessez-le-feu. Cette tendance à la violence terroriste n’est pas un phénomène nouveau chez J&K. Le Pakistan a constamment encouragé de telles activités afin de poursuivre son faux récit d’agitation généralisée à J&K et de perturber le dialogue. En 2000, 35 Sikhs ont été tués dans le village de Chittisinghpura à la veille de la visite d’État du président américain Bill Clinton en Inde et l’attaque de la base aérienne de Pathankot en 2016 a eu lieu juste une semaine après que le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré son homologue pakistanais Nawaz Sharif à Lahore.

La vague actuelle d’attaques survient à un moment où le tourisme au Cachemire reprenait après le COVID et l’abrogation de l’article 370. Cette année, le tourisme au Cachemire a trouvé un ambassadeur de marque inhabituel en la personne du Premier ministre Narendra Modi, qui a tweeté: «Chaque fois vous en avez l’occasion, visitez le Jammu-et-Cachemire et assistez au pittoresque festival des tulipes. En plus des tulipes, vous ferez l’expérience de la chaleureuse hospitalité des habitants du Jammu-et-Cachemire. Cependant, la flambée des activités militantes a naturellement accru les craintes parmi les civils d’être pris dans un nouveau réseau de violence, ce qui saperait tous les espoirs de relance du tourisme. C’est un sujet de grave préoccupation et le peuple du Cachemire doit comprendre que de tels actes de violence ne font que blesser les habitants.

Dans la poursuite d’un programme étranger hostile, certains souhaitent projeter le Cachemire comme un endroit dangereux. Ainsi, le peuple du Cachemire devrait s’abstenir de tomber dans un piège tendu par des propagandistes parrainés par des étrangers pour creuser un fossé entre eux, les forces de sécurité et le gouvernement. Au lieu d’être induits en erreur par des intérêts particuliers, les Cachemiris doivent examiner attentivement ce qui leur est nourri et encourager une pensée et une action progressistes et toute la poussée devrait être vers le progrès et la prospérité.

L’Inde est sensible au fait que la paix dans le voisinage est à la fois importante et bénéfique et n’hésite donc pas à parler même avec un adversaire puisque le dialogue porte ses fruits. C’est pour cette raison que l’Inde a répondu avec un optimisme prudent en laissant toutes les portes ouvertes. Cependant, la voie de la paix ne peut pas passer outre l’intérêt national. Si le Pakistan arrête de soutenir le terrorisme en J&K et est prêt à venir à la table des négociations avec un programme réaliste, alors les pourparlers peuvent progresser très rapidement et les relations normalisées. Cependant, si elle continue de suivre sa diplomatie stupide et abrasive en tenant les négociations de paix en otage de la question du Cachemire, alors il ne sert à rien que l’Inde perde son temps à répondre aux ouvertures duplicites d’Islamabad.

(L’auteur est l’éditeur Brighter Kashmir, chroniqueur, analyste politique et commentateur TV. Courriel: farooqwani61@yahoo.co.in Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

