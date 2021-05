Liens entre l’Inde et le Royaume-Uni: COVID-19, Indo-Pacifique, sécurité et commerce au centre des discussions du Premier ministre Modi et du Premier ministre Johnson

Modi et Johnson se réuniront virtuellement demain pour les pourparlers au sommet. (PTI / Image de fichier)

Une «feuille de route 2030» complète qui aidera à approfondir la coopération entre l’Inde et le Royaume-Uni au cours de la prochaine décennie sera lancée lors du sommet virtuel de mardi (4 mai 2021).

Le Premier ministre Narendra Modi et son homologue britannique Boris Johnson se réuniront virtuellement demain pour les pourparlers au sommet et lanceront la «feuille de route 2030» qui couvre cinq secteurs critiques pour la coopération.

Les deux pays sont désireux d’élargir et d’approfondir davantage la coopération dans cinq grands secteurs, notamment: le commerce et la prospérité, la défense et la sécurité, l’action climatique et les soins de santé, et surtout les relations interpersonnelles. Sécurité maritime, production conjointe en défense sera également à l’ordre du jour des discussions.

Selon un communiqué officiel publié par le ministère des Affaires extérieures (MEA), les deux dirigeants parleront également de la coopération COVID-19 et des efforts mondiaux pour lutter contre la pandémie mondiale. Et, «Le sommet contribuera à élever nos liens stratégiques à multiples facettes et à renforcer la coopération sur les questions régionales et mondiales qui présentent un intérêt mutuel.»

Partenariat commercial renforcé Inde-Royaume-Uni (ETP)

Les deux parties doivent également discuter du partenariat commercial renforcé Inde-Royaume-Uni (ETP). Il y aura probablement un lancement de cet ETP lors du sommet et, si tel est le cas, il devrait conduire à un éventuel accord de libre-échange (ALE) global entre l’Inde et le Royaume-Uni.

Financial Express Online avait rapporté en mars que le commerce bilatéral entre les deux pays avait connu une augmentation de 11% avant la pandémie mondiale et, pour renforcer encore cette situation, les deux pays souhaitent confirmer un projet d’accord de libre-échange (ALE). En 2019-2020, le commerce bilatéral a atteint 15,48 milliards USD.

Accord commercial Inde-Royaume-Uni bientôt? Les pourparlers en bonne voie, selon le Haut-commissaire britannique

Lutte Inde-Royaume-Uni contre COVID-19

L’aide du Royaume-Uni est venue en Inde dans le but de lutter contre la flambée actuelle des infections et des décès liés au COVID. En fait, le Royaume-Uni a été l’un des premiers pays à envoyer un chargement d’avion de produits essentiels tels que des équipements d’oxygène et des ventilateurs. Une aide supplémentaire est en route.

«Inclinaison indo-pacifique» dans la politique étrangère du Royaume-Uni? Le groupe aéronaval britannique se rendra en Inde le mois prochain

Relation bilatérale Inde-Royaume-Uni

La visite du Premier ministre britannique a dû être reportée deux fois – la première était en janvier, alors qu’il était censé être l’invité principal de la parade de la fête de la République et la deuxième fois plus tôt en avril, qui a dû être reportée. La visite a dû être reportée en raison du COVID-19.

Depuis 2004, les deux pays ont partagé un «partenariat stratégique». Ce partenariat a été marqué par des échanges réguliers de haut niveau et des convergences croissantes dans divers domaines.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.