Liens indo-américains : Sitharaman et Yellen se concentrent sur la politique de reprise des entreprises

Il est important de noter que le GAFI – l’organisme mondial de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme basé à Paris – a maintenu le Pakistan sur sa « liste grise » pour son échec persistant à réprimer durement le financement du terrorisme.

L’Inde et les États-Unis ont souligné la nécessité de maintenir des « politiques de soutien » jusqu’à ce qu’une reprise économique forte et inclusive soit « fermement ancrée ».

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen ont reconnu les ravages causés par la pandémie de Covid-19 et ont cherché à renforcer la coopération bilatérale, lors de la huitième réunion du partenariat économique et financier Inde-États-Unis, qui s’est tenue jeudi à Washington. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et le gouverneur de la Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, y ont également assisté, entre autres.

La déclaration conjointe intervient dans un contexte d’anxiété croissante à l’échelle mondiale face à un éventuel ralentissement de la crise une fois que la Réserve fédérale américaine commencera à réduire son assouplissement quantitatif de 120 milliards de dollars par mois, de nombreux analystes s’attendant à ce que ce soit dès novembre. En Inde, cependant, le gouvernement et la Reserve Bank of India ont fait allusion à une période prolongée d’interventions de soutien à la croissance.

Sitharaman et Yellen se sont également engagés à renforcer la coopération pour endiguer le financement illicite, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et ont souligné la nécessité d’une mise en œuvre efficace des normes stipulées par le Groupe d’action financière (GAFI).

Il est important de noter que le GAFI – l’organisme mondial de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme basé à Paris – a maintenu le Pakistan sur sa « liste grise » pour son échec persistant à réprimer durement le financement du terrorisme.

« Nous continuons de renforcer notre coopération dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme grâce à un partage et une coordination accrus de l’information », selon le communiqué conjoint à l’issue de la réunion.

« Les deux parties conviennent de l’importance de lutter contre les crimes financiers et de la mise en œuvre effective des normes du Groupe d’action financière (GAFI) pour protéger nos systèmes financiers contre les abus », a-t-il ajouté.

Sitharaman et Yellen ont salué l’accord politique sur le cadre inclusif OCDE/G20 le 8 octobre comme représentant une réalisation importante pour la mise à jour de l’architecture fiscale internationale afin de refléter l’économie moderne et d’établir un système fiscal international plus stable, plus juste et adapté au 21 Exigences du siècle.

« Nous prenons note des progrès réalisés dans le partage des informations sur les comptes financiers entre les deux pays dans le cadre de l’Accord intergouvernemental en vertu de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) », selon le communiqué conjoint.

Au cours de la réunion, l’Inde et les États-Unis ont également convenu de nouveaux engagements sur les questions du secteur financier, notamment les paiements transfrontaliers, les systèmes de paiement et le développement du Centre international des services financiers.

Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur d’un engagement accru, à la fois bilatéral et multilatéral, pour résoudre les problèmes économiques mondiaux.

Selon la déclaration conjointe, la réunion a comporté une session sur le financement climatique, reflétant leurs engagements respectifs à réaliser des progrès urgents dans la lutte contre le changement climatique et le rôle essentiel du financement climatique dans la réalisation de cet objectif mondial commun.

Par ailleurs, lors de la réunion plénière du Comité monétaire et financier international du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international (FMI), Sitharaman s’est dit préoccupé par les différences marquées dans la couverture vaccinale des pays à faible revenu et des pays avancés et a appelé à lutter contre les inégalités en matière de vaccination. rapidement.

Pour gagner la guerre contre Covid-19, « il est impératif que nous partagions librement la recherche médicale et que nous développions des systèmes de soins de santé adaptatifs, réactifs, abordables et accessibles », a déclaré le ministre des Finances.

Malgré la pandémie, a souligné Sitharaman, l’Inde a poursuivi ses réformes structurelles. « Des réformes de grande envergure, notamment dans l’agriculture, le travail et le secteur financier, devraient contribuer à l’accélération de l’économie », a-t-elle déclaré.