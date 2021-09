Liens « Jason Derulo et Jena Frumes se séparent quatre mois après avoir accueilli leur fils » ⋆ .

Jason Derulo & sa copine Iéna Frumes ont rompu quatre mois après avoir accueilli leur fils Jason King. Hmmm… [Seriously OMG]

Sarah Jessica Parker n’est pas prêt à pleurer publiquement Willie Garson. [Dlisted]

Voici la bande annonce de Night Teeth, Megan Fox dernier. [OMG Blog]

Critique des Yeux de Tammy Faye. [Pajiba]

Dua Lipa est curieusement ceinturée mais est-elle vaccinée ?? [Go Fug Yourself]

Volonté George Clooney et Ben Affleck fait une saison de récompenses ? [LaineyGossip]

Mesdames et Messieurs, Le weekend… a été honoré d’un prix. [Just Jared]

Qu’est-ce que c’est dans le monde AOC drame? [Gawker]

Je crois Anthony Rapp. Je l’ai toujours fait. [Towleroad]

Est Tom Girardi dans une résidence-services ? [Starcasm]

21 Sauvage a encore beaucoup de problèmes juridiques. [Buzzfeed]

Jena et moi avons décidé de nous séparer.

C’est une mère extraordinaire, mais nous pensons qu’être séparés en ce moment nous permettra d’être les meilleures versions de nous-mêmes et les meilleurs parents que nous puissions être. Veuillez respecter notre vie privée en ce moment. – Jason Derulo (@jasonderulo) 23 septembre 2021