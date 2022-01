Lier les freins au taux d’hospitalisation: India Inc au gouvernement

Citant les recommandations du groupe de travail COVID de la FICCI, il a déclaré que la période de quarantaine, en particulier pour les personnes isolées à domicile, devrait être réduite à 5 jours.



Alors que les autorités locales imposent des restrictions en raison d’Omicron, les organismes de l’industrie ont demandé au gouvernement de lier les restrictions à l’hospitalisation et non au nombre global de cas.

India Inc s’inquiète de l’impact que les restrictions, allant de demander aux employés de bureaux privés de travailler à domicile à la fermeture de salles de cinéma et de restaurants, auront sur la reprise fragile que l’économie a connue ces derniers mois.

Le 10 janvier, le président de la FICCI, Sanjiv Mehta, a écrit au ministre de la Santé et du Bien-être familial, Mansukh Mandaviya, pour demander une réduction de la période de quarantaine à domicile à 5 jours, une dose de rappel pour l’ensemble de la population et l’ouverture de la vaccination pour les enfants de plus de 12 ans.

« Les restrictions de mobilité basées sur le nombre total de cas et/ou les taux de positivité ne sont pas justifiées. Toute décision à cet égard doit être basée sur l’occupation des lits d’hôpitaux, en particulier les lits de soins intensifs, et d’autres facteurs comme la consommation d’oxygène », a-t-il écrit.

Bien qu’il faille veiller à ce que la charge globale sur l’infrastructure de santé soit à des niveaux gérables, les restrictions de mobilité doivent être très localisées et il devrait y avoir une stratégie coordonnée au niveau national en vue d’équilibrer les vies et les moyens de subsistance.

« Les réactions instinctives au niveau de l’État, de la ville ou de la municipalité ne permettront pas grand-chose de contenir la propagation tout en menaçant la reprise économique », a-t-il écrit.

CII, séparément, a suggéré aux États de suivre une stratégie de micro-confinement, comme au niveau d’une mohalla ou d’un village tout en permettant une activité économique normale dans le reste du district.

Mehta, qui dirige également le major FMCG Hindustan Unilever, a déclaré que les doses de rappel de la vaccination COVID devraient être autorisées au plus tôt pour la population générale, car le niveau de protection est connu pour diminuer avec le temps.

« En supposant que la dose de rappel doit être administrée 9 mois après la deuxième dose, nous pensons que l’inventaire existant associé à une capacité de production accrue devrait être en mesure de répondre aux besoins », a-t-il déclaré.

De plus, le programme de vaccination devrait être ouvert à la catégorie d’âge de 12 ans et plus, car il n’est pas souhaitable de maintenir les établissements d’enseignement fermés pendant une période prolongée.

« Nous recommandons de renforcer les infrastructures pour traiter les cas asymptomatiques/légers par téléconsultation et de créer une capacité de pointe pour isoler et traiter les cas modérés afin que des lits d’hôpital soient disponibles pour les cas plus graves, y compris ceux avec des comorbidités », a-t-il ajouté.

L’industrie, a-t-il déclaré, s’est renforcée plus tôt en ce qui concerne des problèmes critiques tels que l’oxygène et elle reste déterminée à travailler avec le gouvernement pour contenir la poussée actuelle.

Déclarant que la récente augmentation des cas due à la propagation de la variante Omicron est une source de préoccupation, il a déclaré que l’industrie est convaincue que l’Inde sera à nouveau en mesure de gagner la lutte contre COVID-19 en prenant des décisions fondées sur des justifications scientifiques et données précises.

Citant les recommandations du groupe de travail COVID de la FICCI, il a déclaré que la période de quarantaine, en particulier pour les personnes isolées à domicile, devrait être réduite à 5 jours.

« Ceci est basé sur des données émergentes que la plupart des patients récupèrent dans les 3 à 5 jours, et est particulièrement pertinent pour les travailleurs de la santé, car une période de quarantaine plus longue pourrait entraîner des pénuries critiques de main-d’œuvre », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis et le Royaume-Uni suivent également une situation similaire. approcher.

« Étant donné que la variante Omicron est hautement transmissible, ce n’est pas la meilleure utilisation des ressources pour retracer les contacts des cas positifs au COVID et les directives antérieures à cet égard auront des rendements décroissants », a-t-il déclaré.

De même, le séquençage du génome de tous les cas positifs au COVID pour confirmer la variante Omicron n’est pas requis – seul un échantillon représentatif doit subir un séquençage du génome afin d’être averti à l’avance de toute nouvelle variante, a-t-il ajouté.

