Lies of P Alpha Teaser Gameplay

Neowiz et Round8 Studio ont dévoilé aujourd’hui la toute première vidéo de gameplay de Lies of P, un RPG d’action fantastiquement baroque inspiré du roman italien classique Pinocchio de Carlo Collodi. La ville en ruine mais autrefois magnifique de Krat est pleinement exposée dans la nouvelle vidéo. Des automates hideux et tordus règnent sur le paysage, et c’est à P de trouver M. Geppetto et d’inverser la calamité qui s’est abattue sur Krat.

Dans la vidéo, les fans devraient remarquer les contre-attaques réactives, la gamme d’armes uniques à trouver et à utiliser, et que le propre bras mécanique de Pinocchio agit comme un outil ou une arme supplémentaire pour donner des compétences uniques – comme un grappin et plus .