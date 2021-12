Lies Of P combine Pinocchio et Dark Souls dans un Dark Fantasy unique

Gif : Round8 Studio / Neowiz / Kotaku

Plus tôt ce mois-ci, le développeur sud-coréen Round8 Studio a partagé les premières séquences de gameplay de Lies of P, son prochain Souls-like basé sur le conte de fées classique de Pinocchio. Et tandis que le cadre de la fantaisie sombre a suscité des comparaisons évidentes avec le chef-d’œuvre de From Software Bloodborne, les développeurs ont récemment déclaré à Kotaku que toute similitude entre les deux jeux était involontaire.

« Bien que nous soyons très honorés que de nombreux joueurs aient ressenti l’ambiance » Bloodborne « à travers notre sortie de bande-annonce, ce n’était certainement pas intentionnel », a déclaré Ji-won Choi, producteur principal chez Lies of P, l’éditeur Neowiz, par e-mail. « Néanmoins, Bloodborne et d’autres titres de type Souls sont certainement une source d’inspiration, et presque tout le monde dans notre équipe est un fan inconditionnel de Souls. »

Choi a ajouté que la principale source d’inspiration de l’équipe de Lies of P en ce qui concerne From Software est la façon dont le studio japonais semble appliquer un « haut niveau de savoir-faire » à chaque cadre d’action, en particulier en ce qui concerne la façon dont les jeux dans le Les séries Souls véhiculent le mouvement. « Nous essayons de peaufiner le mouvement avec autant de soin et de qualité », a déclaré Choi.

J’étais naturellement curieux de savoir jusqu’où cette inspiration allait sur le plan mécanique. Y a-t-il des feux de joie, par exemple ? Des flacons d’oestus ? Taches de sang ? Multijoueur ?

« Nous dirions que Lies of P ressemble le plus à Souls en ce qui concerne la peine de mort et le niveau de difficulté », a déclaré Choi, expliquant en outre que le jeu utilisera un système de points de contrôle similaire aux feux de joie, mais se concentrera sur les mécanismes d’origine sinon.

Le concept et le cadre de Lies of P ont été finalisés il y a un an et demi, me dit-on, et le développement a commencé peu de temps après. Depuis lors, le jeu a été officiellement révélé en mai, faisant tourner les têtes avec son interprétation unique de l’histoire classique de Pinocchio et de l’esthétique Belle Époque. Choi a déclaré que l’équipe avait terminé à environ 50 % avec le contenu de base, mais qu’environ 30 % seulement avaient terminé dans l’ensemble, en tenant compte du processus de polissage de six mois prévu pour le post-développement.

Lies of P suit Pinocchio alors qu’il explore le «paysage infernal préindustriel» de Krat à la recherche de Geppetto, l’homme qui l’a fait. En cours de route, le « mécanoïde de marionnette » utilisera son bras d’esclave – un appendice artificiel qui peut être personnalisé avec huit outils différents, y compris un grappin – et potentiellement mentir son cul artificiel dans des conversations avec des PNJ. Plus le joueur choisit de mentir dans ces situations, plus Pinocchio devient humain, ce qui entraîne différents événements dans le jeu et plusieurs fins alternatives.

« Notre objectif principal était de trouver une histoire connue de tout le monde, sinon de la grande majorité de la base de joueurs », a déclaré Choi à propos de la décision de l’équipe Lies of P de baser un jeu sur le conte de fées de Pinocchio. « Nous voulions également une histoire qui ne soit pas une fantasy sombre typique, qui ne se déroule pas au Moyen Âge, qui ait l’aventure comme thème central et qui soit accompagnée de personnages charmants. Pinocchio faisait l’affaire et il était facile de le conceptualiser comme un Souls.

Le combat dans Lies of P tournera autour de son système de construction d’armes. Chaque arme du jeu peut être divisée entre son extrémité infligeant des dégâts (lames pour armes tranchantes, têtes pour armes contondantes) et sa poignée. Choi promet plus de 30 armes de base qui peuvent être mélangées et assorties de cette manière, permettant aux gens d’expérimenter les différentes combinaisons et de trouver celle qui correspond à leur style. Les statistiques de Pinocchio peuvent également être améliorées, offrant une personnalisation supplémentaire de la façon dont les joueurs abordent les batailles.

Bien sûr, ce n’était qu’un prélude à la plus grande question de toutes : le nez de Pinocchio poussera-t-il quand il mentra ?

« Nous avons décidé de ne pas laisser pousser le nez de Pinocchio parce que nous voulions le rendre cool (plutôt qu’idiot) », a déclaré Choi. «Mais nous voulons mettre en œuvre l’idée quelque part. Nous ne pouvons pas dire que nous avons des plans solides à ce stade.

Bien foutu. Je suppose que le jeu a l’air bien sinon.

Lies of P est provisoirement prévu d’arriver sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC en 2023. En espérant qu’ils aient compris le nez avant cette date.