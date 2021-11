Lies of P est un jeu à venir avec Pinocchio

Neowiz et Round8 Studio ont annoncé un nouveau jeu basé sur le personnage classique de l’histoire pour enfants Pinocchio. Mensonges de P se déroule dans une version tordue du monde de Pinocchio où des automates ont envahi la ville fictive de Krat. Pinocchio doit trouver M. Geppetto pour renverser la mauvaise fortune de la ville et vaincre les marionnettes tueuses pour sauver Krat de la ruine dans laquelle se trouve.

La bande-annonce qui l’accompagne présente le gameplay et l’atmosphère de Lies of P, qui est extrêmement Dark Souls dans sa nature et sa substance. La ville elle-même ressemble à Yharnam de Bloodborne, et Pinocchio lui-même utilise une variété d’armes pour affronter différentes saveurs d’ennemis automates. Pinocchio utilise également ce qui ressemble à de la magie tout en explorant les rues sombres de Krat et utilise un bras mécanique pour équiper différentes compétences.

Plus intrigante est l’affirmation selon laquelle le jeu comportera des « choix narratifs profonds », ce qui pourrait être intéressant s’ils s’étendent au-delà de la fin que vous obtenez. Et le jeu est présenté comme un RPG, alors j’espère que nous verrons des versions extrêmement divergentes sur la façon dont vous pouvez construire Pinocchio.

Round8 Studio regorge de talents de développeurs de jeux, avec des vétérans de Monster Hunter World dans l’équipe dont le premier jeu était Bless Unleashed. Et la bande-annonce, qui comprend un gameplay pré-alpha, a déjà l’air incroyablement raffiné. Il sera intéressant de voir ce que Lies of P ajoute au genre déjà encombré.

Plus de détails et de révélations sur Lies of P seront dévoilés au G-STAR à Busan, en Corée du Sud, le 17 novembre.