Lies Of P est une âme-semblable mettant en vedette Pinocchio de tous les peuples

Vous vous souvenez de Lies of P, le clone de Dark Souls annoncé plus tôt cette année et basé sur le conte de fées classique de Pinocchio de 1883 ? Voici la preuve que ce n’était pas un rêve fébrile collectif.

Le développeur sud-coréen Round8 Studio a publié aujourd’hui une partie importante du gameplay alpha de Lies of P, qui devrait provisoirement arriver sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC en 2023. Les images sont exactement ce que vous attendez d’un RPG d’action donc évidemment influencé par la franchise Souls : des visuels époustouflants, des combats rapides et brutaux, des armes et des types d’ennemis variés, les travaux.

Un plan rapide montre également Pinocchio s’approchant d’un panneau « APAB » accroché au corps pendu d’un homme mécanique. Beaucoup supposent que cela signifie « All Puppets Are Bastards », une référence au slogan « ACAB » ou « All Cops Are Bastards » qui a pris de l’importance au cours des dernières années en raison de la menace constante de brutalités policières aux États-Unis. et ailleurs. Assez culotté, Lies of P.

Tout cela mis à part, je ne m’attendais pas à ce que Lies of P soit aussi beau. C’est presque comme si les développeurs avaient reçu la licence pour créer une suite Bloodborne, avec une esthétique steampunk mise à jour.

« En tant que marionnette mécanoïde Pinocchio, vous vous frayerez un chemin à travers les rues d’une ville en ruines, fabriquant des armes à partir des matériaux que vous trouverez dans le monde et interagissant avec les quelques derniers qui parviennent à survivre dans ce paysage infernal préindustriel », le détails fournis avec la lecture de la vidéo d’aujourd’hui. « Plus vous mentez, plus vous devenez humain, avec tous les avantages et les inconvénients que cela comporte. »

L’éditeur Lies of P Neowiz mentionne également que le bras mécanique de Pinocchio peut être personnalisé avec des outils comme un grappin. Sekiro, quelqu’un ?

Plus d’informations sur Lies of P sont attendues plus tard ce mois-ci lors de la convention annuelle des jeux G-STAR en Corée du Sud, alors restez à l’écoute.