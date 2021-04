Lieu de naissance de Lord Hanuman: le Karnataka et l’Andhra Pradesh se disputent la question

Au milieu de la bagarre entre le gouvernement du Karnataka et le TTD, une troisième place est apparue comme un prétendant à être le lieu de naissance de Lord Hanuman.

Lieu de naissance de Lord Hanuman: Alors que le lieu de naissance de Lord Ram est témoin de la construction d’un grand temple, il y a une bagarre entre le Karnataka et l’Andhra Pradesh sur le lieu de naissance du dévot ardent de Lord Ram, Lord Hanuman. Karnataka a affirmé que Hanuman était né à Kishkinda sur la colline Anjeyanadri, près de Hampi. D’autre part, l’Andhra Pradesh revendique comme lieu de naissance Anjanadri parmi les sept collines de Tirumala. Cependant, maintenant, sur la base de références dans l’épopée indienne Ramayana, une troisième place est également revendiquée comme lieu de naissance possible de Lord Hanuman, selon un rapport publié par IE.

Première revendication sur le lieu de naissance de Hanuman

Les Devasthanams de Tirumala Tirupati (TTD) dans l’Andhra Pradesh avaient constitué un comité d’experts en décembre 2020. Le panel comprenait des membres tels qu’un scientifique de l’ISRO, des archéologues ainsi que des universitaires védiques. Le comité a été chargé d’étudier la question et de soumettre un rapport sur le lieu de naissance réel de Lord Hanuman avant le 21 avril.

Le rapport cite KS Jawahar Reddy, le directeur général de TTD, affirmant que leurs affirmations sont étayées par des preuves mythologiques, archéologiques et scientifiques.C’est pourquoi le conseil d’administration, qui gère le temple de Tirupati Balaji, a constitué le comité de huit membres. .

Selon Reddy, le comité examinerait toutes les preuves et les informations relatives au lieu de naissance du divin compagnon vanara de Lord Ram. Cette preuve et les informations connexes, a déclaré Reddy, seraient présentées sous la forme d’un livre et seraient soumises au TTD. Reddy a également déclaré que le comité avait étudié les Siva, Varaha, Brahma, Matsya et Brahmanda Puranas, à part Brihatsamhita de Varahamihira et Venkatachala Mahatyam.

Réclamation du Karnataka

Les affirmations de TTD ont été contrées par les ministres du Karnataka, qui ont déclaré que la colline Anjeyanadri avait été référencée dans le Ramayana. Ils ont dit que l’épopée déclare l’endroit comme l’endroit où Lord Ram et son frère Laxman ont rencontré Lord Hanuman. Un temple Hanuman est également situé au sommet, et il a une idole sculptée. Dans les environs, se trouvent également les temples Anjana Devi, Ram et Sita.

Le rapport citait également le ministre de l’Agriculture du Karnataka, BC Patil, disant que l’État développerait le lieu de naissance comme centre de pèlerinage, en le qualifiant de Hanuman Janmasthala.

Bientôt sur les talons du TTD constituant le panel, le Karnataka a commencé à travailler sur un projet qui développerait Anjeyanadri Hill en tant que plaque tournante du tourisme religieux, avec un coût estimé du projet de Rs 50,18 crore, à l’égard duquel le ministre du Tourisme, CP Yogeshwar, a rencontré avec plusieurs autres ministres d’État le mois dernier. Le rapport a également cité Yogeshwar comme disant que le cabinet n’attendait que le rapport détaillé du projet avant que le ministère puisse poser la première pierre. Il doit visiter le site avec d’autres ministres le vendredi 16 avril.

Plot twist: le troisième prétendant

Au milieu de la bagarre entre le gouvernement du Karnataka et le TTD, une troisième place est apparue comme un prétendant à être le lieu de naissance de Lord Hanuman. Le chef de Ramachandrapura Mutt dans le district de Shivamogaa au Karnataka, Raghaveshwara Bharathi, a été cité par le rapport comme affirmant que Kudle Beach à Gokarna dans le Karnataka est le lieu de naissance réel du dévot de Lord Ram.

Il a dit que selon Ramayana, Gokarna était le janmabhoomi (lieu de naissance) de Lord Hanuman, tandis que Anjeyanadri de Kishkinda était son karmbhoomi (l’endroit où il a accompli ses actes). Il a également affirmé que Gokarana était clairement indiquée comme le lieu de naissance de Valmiki Ramayana.

Bharathi envisage de construire un temple à cet endroit avant l’arrivée de Ram Navami l’année prochaine, dans environ un an, et une énorme statue de Hanuman y serait placée, a-t-il déclaré.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.