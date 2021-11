Lieu de travail du futur : comment la technologie modifie les espaces de travail

Les entreprises se sont constamment efforcées d’augmenter la « productivité des employés ». Cependant, la définition de ce terme a évolué au fil des ans. Désormais, la productivité ne concerne pas seulement la quantité de la production, mais aussi sa qualité. Il mesure la valeur ajoutée que le travail apporte à l’organisation.

Il a été prouvé que l’environnement de travail (entre autres facteurs) a un rôle essentiel à jouer pour stimuler le moral et la productivité des employés. Les employés doivent adopter divers modes de travail sur un lieu de travail, à savoir se concentrer, apprendre, socialiser et collaborer avec les autres.

En l’absence d’un environnement de travail adapté et des meilleurs outils, les employés ne parviennent pas à accomplir ces modes, impactant ainsi leur productivité.

La technologie a joué un grand rôle dans la création de lieux de travail productifs et attrayants. Les espaces de travail ne sont plus de simples bureaux et chaises. Nous assistons à un changement radical dans la façon dont les espaces de travail sont perçus. Dans cet article, vous verrez comment la technologie a influencé et amélioré les espaces de travail pour de bon.

1. BYOD et outils de gestion de bureau

Au cours des deux dernières années, le travail à distance était la norme. Bien que la plupart des entreprises retournent dans leurs bureaux, le mode de travail à distance est là pour rester. Les entreprises sont de plus en plus flexibles dans leurs attentes vis-à-vis des employés. En conséquence, ils comptent sur la technologie pour aider leurs employés à travailler à domicile, au bureau ou dans des espaces de coworking.

Ils adoptent le BYOD (apportez votre propre appareil) pour encourager les employés à utiliser leurs appareils personnels pour le travail. De plus, les entreprises avec une main-d’œuvre distante importante s’appuient sur des fournisseurs de services gérés (MSP) et des outils de gestion de bureau.

2. Technologies de collaboration efficaces

Étant donné que la plupart des entreprises s’orientent vers le style de travail hybride à distance, les technologies de collaboration sont les héros de cette ère. Depuis que la pandémie nous a frappés, il n’y a pratiquement pas eu un jour où les employés n’ont pas été actifs sur Google Meet, Zoom, Microsoft Teams et d’autres technologies de conférence.

De même, la technologie cloud devient le pilier des entreprises distantes. Les employés utilisent le cloud pour stocker des documents importants, utiliser des logiciels, accéder à des serveurs et interagir avec des outils. Ces plates-formes permettent également le transfert de fichiers sécurisé, le partage de tableaux de bord et d’autres réseaux.

Au fur et à mesure que les gens retournent au bureau, les espaces de travail investissent dans des technologies de conférence et des collaborations cloud qui leur permettront de se connecter avec des équipes sur site et à distance. Les bureaux adoptent ces technologies de pointe pour favoriser une communication transparente et se transformer en un espace de travail hybride.

Les appels vidéo et la collaboration dans le cloud sont quelques-unes des technologies qui perturbent déjà les espaces de travail traditionnels, laissant plus d’espace pour

3. Technologies sans contact

Dans la plupart des entreprises, la technologie sans contact est adoptée pour faciliter le besoin actuel de distanciation sociale sans interférer avec les opérations commerciales. Des éléments technologiques utilisant des commandes gestuelles permettent aux employés d’opérer sur des systèmes en déplaçant sans effort les mains dans une certaine direction ou selon un modèle.

Cette technologie offre également la sécurité. Par exemple, la vérification sans contact est réalisée grâce à des appareils basés sur la proximité qui se déverrouillent automatiquement lorsque les employés arrivent sur l’espace de travail.

De même, d’autres technologies sans contact axées sur la sécurité fonctionnent via la reconnaissance faciale, les commandes vocales et le suivi oculaire.

4. Durabilité et bien-être dans les espaces de travail

La pandémie a rendu les entreprises plus conscientes de la forme physique et mentale. Cet effet se reflète dans la façon dont les espaces de travail modernes sont planifiés.

Par exemple, un nombre croissant d’espaces de travail adoptent désormais des solutions d’éclairage circadien centrées sur l’humain qui reproduisent la lumière naturelle du jour et créent un environnement de travail confortable. L’éclairage de baie basse est un type qui est extrêmement populaire dans les espaces de travail ouverts avec des plafonds bas (entre 12 et 20 pieds).

Ces solutions d’éclairage innovantes garantissent les meilleures expériences pour les employés et l’entreprise dans son ensemble, contribuant ainsi à une meilleure productivité.

De plus, les entreprises s’efforcent de réduire leur empreinte carbone en utilisant des appareils économes en énergie ou neutres en carbone et en se débarrassant des pratiques inutiles. Pour ce faire, les entreprises investissent dans des systèmes intelligents qui partagent des données importantes sur leurs performances écologiques. Les informations qui en découlent les guident dans la prise de décisions respectueuses de l’environnement.

Les capteurs de contrôle intelligents ont fait passer les initiatives de développement durable au niveau supérieur. Certains de ces capteurs peuvent facilement ajuster la filtration et le débit d’air CVC, améliorant ainsi le confort et l’efficacité opérationnelle des systèmes.

Quelques autres capteurs mesurent les données de température, d’humidité, de CO2, de COV et de niveaux sonores, favorisant ainsi une culture de soins et de bien-être.

Ces technologies sont primordiales, car la santé physique et mentale reste une priorité absolue pour les employés et les employeurs. Le déploiement de telles technologies permet aux entreprises de créer des espaces de travail capables de réagir rapidement et de manière transparente.

5. Amélioration de l’organisation de l’entreprise

La technologie intelligente aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et plus facilement. Des solutions telles que les outils de gestion de projet permettent aux gestionnaires de déléguer, d’examiner et d’évaluer efficacement les tâches, améliorant ainsi la quantité et la qualité des résultats.

Ces solutions intelligentes ont des fonctionnalités intégrées qui permettent aux entreprises de bien planifier leurs projets et de gérer les ressources et le budget disponibles. Ils peuvent également alerter les équipes lorsque des tâches dérèglent.

6. Des espaces conçus à dessein

Les gens s’attendent à ce que leurs espaces de travail reflètent leur style de vie, et la technologie est un formidable catalyseur de cette tendance. À l’avenir, vous pouvez vous attendre à des innovations allant de pair avec la création d’espaces de travail qui suivent une approche basée sur le style de vie.

Les espaces de bureaux modernes sont divisés en zones plus ciblées qui permettent aux employés de se concentrer, de socialiser, de se ressourcer ou d’apprendre.

Par exemple, des zones de silence installées dans les espaces de bureaux permettent aux employés de se concentrer sur leur travail. De même, des modules de concentration dotés d’une technologie de stimulation cérébrale, des tableaux blancs numériques intégrés dans des chaises et des tables, etc. permettent aux employés de rattraper leur retard sur les sessions de collaboration informelles.

Découvrez cette capsule fermée mobile présentée par Philips. Il s’agit d’un module de bureau autonome simple à installer et facile à déplacer.

Source : snapcab.com

De telles gousses ne sont que la pointe de l’iceberg. Les innovateurs dans cet espace cherchent à déployer des technologies telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, des salles de réunion contrôlées par des applications et des expériences holographiques pour améliorer l’efficacité de l’espace de travail et l’expérience des employés.

Ces avancées technologiques joueront un rôle important dans le rapprochement des principaux domaines d’activité tels que la productivité, la durabilité, la rentabilité, la satisfaction des employés et le bien-être.

Résumé

De plus en plus de chefs d’entreprise recherchent des espaces de travail pouvant contribuer à leur productivité et à leurs revenus. La technologie joue un rôle central dans la création d’un environnement de travail où les employés peuvent travailler, se concentrer et socialiser.

Les informations partagées dans cet article vous aideront à comprendre comment les dernières innovations technologiques façonnent les lieux de travail modernes.

Auteur : Hazel Raoult

Hazel Raoult est rédactrice marketing indépendante et travaille avec PRmention. Elle a plus de 6 ans d’expérience dans l’écriture sur les affaires, l’entrepreneuriat, le marketing et tout ce qui concerne le SaaS. Hazel adore partager son temps entre l’écriture, l’édition et les sorties avec sa famille.… Voir le profil complet ›