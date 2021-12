Lieux célèbres pour acheter la loterie de Noël

01/12/2021 à 12:55 CET

Il y a des moments où la paresse nous envahit complètement et le simple geste de se lever du canapé pour atteindre la télécommande devient une chimère pleine d’efforts.

Cependant, si une pluie d’euros se profile à l’horizon, nous pouvons faire une route ibérique vers acheter un billet de loterie dans les endroits les plus emblématiques et avec plus de chance de tout l’état espagnol. Alors oui, à cette époque on gravirait l’Everest sans oxygène convaincu qu’au sommet on trouverait les 400.000 euros le dixième du Gordo.

L’itinéraire pourrait commencer à Madrid et ce serait, bien sûr, dans l’administration Mme Manolita. Le lieu a été fondé par Mme Manolita en 1904 et depuis lors, il n’a cessé de distribuer des millions.

En Catalogne on pourrait passer à l’administration La Bruixa d’Or par Trier. L’établissement réalise de belles ventes sur Internet et depuis les Pyrénées, il a distribué plus de 30 grands prix.

À Barcelone, nous pouvons faire la queue à Loterie Valdès. 110 ans d’histoire contemplent ce lieu de La Rambla qui distribue des joies à chaque Noël.

On peut se déplacer vers le nord et, après avoir mangé quelques pintxos à Bilbao, approcher l’administration Ormaechea. Trois générations de la famille sont passées par la fenêtre et ont distribué des pesetas et des euros à de nombreuses reprises