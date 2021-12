Lieux de travail idéaux : l’avenir de l’inclusion dans un milieu de travail en évolution

Anjali Rao – Directrice principale – RH, Intel India

Plus de 80% des chefs d’entreprise en Inde pensent que les perturbations sur le lieu de travail provoquées par la pandémie ont eu un impact positif sur la diversité, l’équité et l’inclusion (DE&I) dans leur organisation, selon une nouvelle enquête commandée par Intel. Parmi ceux-ci, 66 % ont indiqué que le travail à distance et la numérisation ont facilité le recrutement de salariés issus de groupes sous-représentés ; 57% ont déclaré que la transformation numérique pendant la pandémie a encouragé l’adoption de nouveaux outils d’inclusion ; et 55 % ont noté qu’une main-d’œuvre hybride permet aux entreprises de proposer une plus grande variété d’initiatives DE&I.

« La diversité, l’équité et l’inclusion sont au cœur de l’activité, de l’objectif et de la culture d’Intel, et la technologie est la force motrice qui les unit. Cette enquête met en lumière le fait qu’avec le bon état d’esprit et une culture qui promeut le bien-être des employés et la technologie, nous pouvons accélérer le chemin vers une main-d’œuvre plus diversifiée et inclusive », a déclaré Anjali Rao, directrice principale – RH, Intel India. « Alors que les organisations planifient la prochaine phase de travail, qu’elle soit à distance, en personne ou hybride, les dirigeants doivent continuer à penser différemment à la DE&I. Intel s’engage à favoriser l’inclusion au sein de notre organisation, ainsi que dans l’industrie. »

L’enquête a révélé que le soutien de la DE&I par la technologie sera crucial pour le succès futur. Environ 94 % des chefs d’entreprise dotés de forces hybrides en Inde pensent que la technologie facilitera la réalisation des objectifs de DE&I et 73 % déclarent que la technologie améliorera les initiatives de recrutement de DE&I. Plus de la moitié (51 %) des personnes interrogées ont déclaré que l’exploration de la manière dont la technologie peut aider à renforcer leurs engagements en matière de DE&I est l’une de leurs trois principales priorités au cours des 12 prochains mois.

Parmi les principaux obstacles à l’amélioration des initiatives DE&I, les personnes interrogées ont estimé que l’incapacité de s’adapter à un environnement axé sur le numérique (41 %) et un manque d’investissement dans les outils et les technologies pour innover (45 %) pourraient empêcher leur entreprise d’atteindre leurs objectifs de DE&I. . Près de la moitié (48 %) des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation avait introduit une nouvelle formation DE&I pour les cadres supérieurs au cours de l’année écoulée et y avait apporté des changements importants depuis le début du travail à distance en 2020 pour s’adapter à l’évolution des environnements de travail. Cela s’ajoute aux 39% qui ont déclaré avoir déjà une politique et une formation rigoureuses pour leurs hauts dirigeants.

Les résultats indiens de l’enquête mondiale d’Intel révèlent les perspectives de plus de 200 chefs d’entreprise du pays employés dans un certain nombre de secteurs, notamment l’informatique, la comptabilité et la finance, la fabrication et la distribution, l’électricité, la santé, l’éducation, la vente au détail, l’automobile, entre autres. Les données montrent que les entreprises devraient faire de l’ED&I une priorité absolue dans la planification de l’avenir du travail, en créant à leur tour des initiatives conçues pour le lieu et le mode de travail des personnes.

En novembre, Intel a annoncé sa propre transition vers un lieu de travail hybride d’abord dans le monde dans le but de responsabiliser les employés et de créer un lieu de travail dynamique, flexible et inclusif qui permet à ses 110 600 employés d’exécuter rapidement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.