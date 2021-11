Liev Schreiber est de retour dans le rôle de Ray Donovan dans la première bande-annonce d’un nouveau film

Ray Donovan est de retour, et Mickey ferait mieux de faire attention.

Le lundi 22 novembre, Showtime a publié une toute nouvelle bande-annonce effrayante pour Ray Donovan: The Movie, qui sera présentée le vendredi 14 janvier. Le film reprend là où la saison sept s’était arrêtée en janvier 2020, avec Mickey (Jon voight) en fuite et Ray (Liev Schreiber) déterminé à le trouver et à l’arrêter avant qu’il ne puisse causer plus de carnage.

Selon la description officielle, « le film tisse également les retombées actuelles de la querelle Donovan / Sullivan avec l’histoire d’origine de Ray et Mickey d’il y a 30 ans ».

La bande-annonce est remplie d’images d’armes à feu, de coups de poing, de portes défoncées, de vitres de voitures brisées et de toasts de scotch. « Je vous dis quelque chose que j’ai fait », dit Ray au téléphone dans le premier regard intense. « Quelque chose de mauvais. »

Alors que la bande-annonce continue, Terry Donovan (Eddie Marsan) dit: « Il ne va pas là-bas pour l’argent, il va tuer Mickey. »