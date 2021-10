L’IFAB recommande de conserver en permanence l’option des cinq changements

27/10/2021 à 19:43 CEST

Les comités consultatifs Football et Technique de l’International Board (IFAB) recommandé de garder l’option de faire cinq changements en permanence et que ce sont les compétitions qui tranchent en la matière en fonction de leurs besoins.

Après son introduction en mai 2020 En raison de l’extension de la pandémie et de la prolongation pour les autoriser jusqu’au 31 décembre 2022, les deux panels se sont ainsi exprimés « à la suite d’une série de demandes émanant de confédérations, associations, ligues et autres parties intéressées pour que cette option soit introduite de manière permanente dans les Lois du Jeu (édition 2022/23) ».

Comme l’a rapporté l’IFAB, leur recommandation est que le les compétitions devraient pouvoir décider sur l’augmentation du nombre de remplacements en fonction des besoins de leur environnement footballistique, tandis que le nombre actuel d’opportunités de faire de même (trois plus le repos) ça devrait rester le même.

La réunion qui s’est tenue virtuellement ce mercredi a permis d’apporter une autre précision pour la prochaine édition des Lois du Jeu et de confirmer que un gardien doit être sur la ligne de but avant qu’un penalty soit effectué (ou un tir du point de penalty), mais pas pénalisé pour avoir un pied derrière la ligne de but au moment où le coup de pied est tiré.

Les groupes spéciaux ont également recommandé que les essais effectués pour remplacements supplémentaires en cas de commotion sont prolongés au-delà de la date initialement prévue, qui était août 2022, pour pouvoir collecter plus de données, étant donné que peu de cas ont été enregistrés depuis le début des tests en janvier 2021.

la demande de la CONMEBOL pour une augmentation du temps de repos, 15 à 25 minutes, n’a pas été estimé en raison de l’inquiétude de certains experts quant à l’impact négatif possible sur le bien-être et la sécurité des joueurs pour cette raison, lors d’une session au cours de laquelle ils ont été abordés futures innovations VAR il peut donc être utilisé dans les compétitions avec des budgets limités et le nouveau système de suivi des performances des appareils électroniques (EPTS).

L’IFAB, qui n’a rien précisé sur une modification de la règle du hors-jeu après la polémique générée par le but que la Société des Nations a donné à la France contre l’Espagne, a annoncé que ce qui a été discuté lors de la réunion d’aujourd’hui sera présenté lors de sa réunion annuelle prévue le 25 novembre prochain, qui précisera l’ordre du jour pour l’Assemblée générale des 4 et 5 mars 2022 à Zurich.