Life Insurance Corporation aura un PDG, le gouvernement supprime le poste de président du LIC

Avant l’offre publique initiale de Life Insurance Corporation (LIC) pour cet exercice, le gouvernement a modifié les règles pour stipuler que le géant de l’assurance géré par l’État aura désormais le poste de PDG et de directeur général au lieu de président.

Le ministère des Finances a notifié les modifications apportées aux règles de retraite (modifications) de la Life Insurance Corporation of India (Employees). De plus, certaines autres règles de la loi LIC de 1956 ont été modifiées.

Dans une notification au journal officiel, le département des services financiers a déclaré : « Le directeur général et directeur général désigne le directeur général et le directeur général nommés par le gouvernement central en vertu de l’article 4 de la loi (Loi LIC 1956). »

L’introduction en bourse de LIC fait partie des objectifs de désinvestissement plus larges du gouvernement pour l’exercice 22, y compris la privatisation de deux banques et d’un assureur et d’autres entités non financières. Le gouvernement a fixé son objectif de désinvestissement global pour l’exercice 22 à Rs 1,75 crore lakh, soit environ trois fois et demie la réalisation réelle du dernier exercice.

Déjà, pour faciliter l’inscription des LIC, le gouvernement a augmenté le capital social autorisé de l’assureur à Rs 25 000 crore. Le département des affaires économiques a également modifié les règles relatives aux contrats de valeurs mobilières (règlement).

À la suite des derniers amendements, les entreprises qui ont une capitalisation boursière de plus de Rs 1 lakh crore au moment de la cotation ne peuvent désormais décharger que 5% de leurs actions. Ces entreprises devront toutefois porter leur actionnariat public à 10 % en deux ans et à 25 % par an en cinq ans au total.

Le gouvernement avait identifié plus de deux douzaines de changements dans la loi LIC pour se conformer aux normes de cotation et distribuer des actions.

