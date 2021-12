Life Is Strange a l’un des visages les plus réalistes des jeux

Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Alors que je fais un dernier effort pour rattraper certains des jeux les plus appréciés de 2021, les sites qui m’impressionnent ne manquent pas. Le monde ouvert de Halo Infinite a une beauté naturelle captivante. Les planètes colorées et les extraterrestres des Gardiens de la Galaxie de Marvel sont d’une imagination rafraîchissante et non conventionnelle, révélant à quel point les visions de tant d’autres jeux de science-fiction peuvent être limitées. Mais le seul spectacle de jeu vidéo auquel je reviens, celui qui fait plus pour moi ces jours-ci que tout autre, n’est pas aussi monumental que ceux-là. C’est quelque chose de plus subtil, et dans mon esprit, encore plus remarquable. C’est le visage merveilleusement expressif d’Alex Chen, le protagoniste de Life Is Strange : True Colors.

Ce que je trouve si remarquable dans le visage d’Alex Chen, c’est qu’il offre une fenêtre sur la complexité des émotions qu’Alex éprouve. Il cache et révèle des choses à la fois. Il y a une ligne dans le roman de David Mitchell The Bone Clocks, où un personnage remarque d’un autre que « son visage se cache et montre sa météo intérieure ». Le visage d’Alex Chen me rappelle cette ligne.

C’est une personne très prudente, par nécessité – ses capacités uniques signifient qu’il y a un risque qu’elle soit emportée par les émotions des autres, et ses expériences dans le système de placement familial l’ont laissée méfiante. Mais si le visage d’Alex Chen était un mur de garde implacable, cela ne nous laisserait aucun moyen d’entrer en tant que joueurs. Et malgré toute sa prudence, bien sûr, elle veut se connecter avec d’autres personnes.

Elle vient tout juste d’arriver dans une nouvelle ville qui semble contenir la promesse d’une vie meilleure, un endroit où elle peut faire partie d’une communauté et ressentir une véritable connexion avec les autres. En d’autres termes, elle a beaucoup de choses en interne, c’est un euphémisme, avec une tendance à être sur ses gardes, mais une réelle envie d’être proche des autres. Et bien que je n’aie joué que deux des cinq chapitres du jeu jusqu’à présent, je suis absolument stupéfait de voir à quel point, dans chaque scène, les expressions faciales et le langage corporel d’Alex en disent long sur ce qui se passe en elle.

Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

G/O Media peut toucher une commission

Jusqu’à 39% de réduction

Moniteurs de jeu Samsung

De tels moniteurs, donc du jeu

Samsung vend actuellement un tas de ses meilleurs moniteurs de jeu à des prix fantastiques sur Amazon. Obtenez dès maintenant votre taux de rafraîchissement élevé et un correctif à faible latence pour jusqu’à 400 $ de moins.

True Colors est le premier jeu de la série à être réalisé avec une capture de mouvement complète, et cela se voit absolument dans la subtilité des réactions d’Alex. À un moment donné, un personnage a demandé à mon Alex comment elle allait, et ses yeux se sont tournés vers la gauche pendant un instant, comme si elle calculait rapidement à quel point elle devait être honnête sur ce qu’elle ressentait avec cette personne qu’elle ne connaît pas encore vraiment. . Des choses comme ça arrivent tout le temps, et elles se sentent toujours authentiques et révélatrices. Ils font qu’Alex se sente comme une vraie personne. Son visage expressif lui donne tellement de profondeur et me fait me sentir connecté à elle d’une manière que je me sens si rarement connectée à un personnage de jeu vidéo. Et ce sentiment de connexion est ce dont j’ai besoin en ce moment.

Tout au long de cette pandémie, comme beaucoup de gens, j’ai passé beaucoup de temps seul. Un effet secondaire de cela est que je me suis souvent davantage tourné vers les films et moins vers les jeux dans mon temps libre limité, car dans les films, l’humanité est toujours là à la surface. Bien sûr, de nombreux jeux peuvent le faire aussi, mais c’est aléatoire. Dans les films, il y a toujours des visages à regarder, des interactions humaines à observer. Life Is Strange: True Colors n’est pas le premier jeu à m’impressionner avec les visages de ses personnages, mais ce qui le distingue de jeux comme The Last of Us Part II, c’est que chaque scène, chaque instant, concerne des personnages interagissant avec chacun autre. Les moments humains ne sont pas divisés par de longues périodes de combat ou d’autres types de gameplay.

Je me retrouve à regarder le visage d’Alex dans ce jeu exactement de la même manière que je regarde la performance d’un grand acteur dans un film qui habite pleinement son personnage. J’ai l’impression de regarder une personne vivante réagir aux choses en temps réel. Avec une telle performance, les petits moments peuvent être aussi remarquables et révélateurs que les grands. C’est ce qui rend chaque instant fascinant dans True Colors. Même s’il ne s’agit que d’une conversation calme, le visage et le langage corporel d’Alex sont aussi fascinants à regarder qu’ils pourraient l’être dans une scène à enjeux élevés avec de grandes émotions.

Toutes les personnes qui ont travaillé pour donner vie à la performance d’Alex Chen pour ce jeu, de l’acteur Erika Mori aux artistes et animateurs qui ont traduit le travail de Mori dans le jeu lui-même, se sont pleinement engagées à chaque instant. Ils ont compris qu’un léger pincement des lèvres, une petite inclinaison de la tête ou un rapide coup d’œil peuvent en dire long. Pour moi, la performance est l’un de ces petits miracles du jeu vidéo, un rappel de ce que ce médium peut faire et à quel point il peut être aussi humain que n’importe quelle autre forme d’art. Les vastes mondes à explorer et les systèmes de jeu complexes avec lesquels interagir sont très bien, j’adore parfois ce genre de choses. Mais en ce moment, la chose la plus impressionnante qui se passe dans les jeux vidéo pour moi est le visage d’Alex Chen.