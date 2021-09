Life is Strange: les critiques de True Colors rassemblent – tous les scores

Les critiques de Life is Strange: True Colors sont arrivées et nous avons arrondi les scores pour vous.

Développé par Deck Nine Games, La vie est étrange : les vraies couleurs propose un tout nouveau personnage principal jouable, un nouveau pouvoir et un mystère à résoudre.

Dans le jeu, vous incarnez Alex Chen, une jeune femme arrivée dans la petite ville de montagne de Haven Springs, où elle fait rapidement partie d’une communauté très unie. Là, elle renoue avec son frère perdu depuis longtemps, Gabe, qui s’était installé en ville à la recherche de leur père disparu.

Alors que la vie semble bien pour le moment, Alex continue de lutter pour pouvoir accepter une “malédiction” qu’elle a subie toute sa vie, qui est le pouvoir psychique de l’empathie. Cette capacité lui permet d’expérimenter, d’absorber et d’influencer les émotions des autres qu’elle considère comme des auras colorées.

Lorsque son frère meurt dans un accident suspect, Alex doit enfin embrasser son pouvoir pour découvrir la vérité derrière sa mort et découvrir les secrets de Haven Springs.

Le jeu est disponible aujourd’hui sur GeForce Now, PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One et Xbox Series X/S. Il sera également disponible sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Comme d’habitude, les scores ci-dessous sont basés sur dix étant les plus élevés, sauf indication contraire. Il existe de nombreux scores, mais nous en avons suffisamment compilé pour vous aider à démarrer et pour vous donner une idée de ce à quoi vous attendre du jeu.

Life is Strange: True Colors avis