Life is Strange Remastered Collection annoncée à Square Enix présente pour la PS5

La vitrine du jeu Square Enix Presents d’aujourd’hui a été une très bonne affaire pour les fans de Life is Strange avec l’annonce de Life is Strange: True Colors. Parallèlement au dernier jeu Life is Strange, Square Enix va également sortir la Life is Strange Remastered Collection. Ce nouvel ensemble comprend les versions originales de Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm avec des graphismes et des animations améliorés pour insuffler une nouvelle vie au jeu. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Life is Strange: True Colors présente un nouveau protagoniste et un nouveau mystère à résoudre pour les joueurs, et est développé par Deck Nine (les développeurs derrière Life is Strange: Before the Storm). Il et la Life is Strange Remastered Collection arrivent le 10 septembre 2021 pour PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Stadia.

La collection Life is Strange Remastered sera disponible à l’achat par elle-même, mais quiconque achète Life is Strange: True Colors Ultimate Edition recevra l’intégralité de la collection Remastered incluse.

Si vous ne le saviez pas déjà, Life is Strange est une série de jeux d’aventure épisodique populaire rendue célèbre par son incroyable casting de personnages dans l’original Life is Strange. Pour que True Colors porte correctement le flambeau, Deck Nine devra offrir une excellente écriture de personnages et un nouveau protagoniste principal convaincant.

Préparez-vous pour la prochaine entrée de la série Life is Strange et pour revisiter deux jeux incroyables de la collection Life is Strange Remastered, avec l’un des meilleurs casques pour PS5, qui offrira la meilleure expérience audio pour ce jeu et tout autre jeu auquel vous jouez sur PlayStation.