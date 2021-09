Life is Strange: Remastered Collection devrait sortir en février

Une date de sortie en février a été prévue pour La vie est étrange : collection remasterisée.

Initialement prévu pour le 10 septembre aux côtés de Life is Strange: True Colors, la sortie du jeu a été retardée afin de donner plus de temps à l’équipe de développement entre la sortie des deux jeux.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

La collection remasterisée contient à la fois Life is Strange Remastered et Life is Strange: Before the Storm avec des visuels remasterisés des personnages et de l’environnement, de nouvelles mises à niveau du moteur et de l’éclairage et une nouvelle animation faciale capturée en plein mouvement dans Life is Strange.

Before the Storm comprend du contenu Deluxe tel que l’épisode “Adieu” et la tenue Zombie Crypt.

La collection sortira le 1er février et sera disponible à l’achat sur PC, PS4, Stadia, Switch et Xbox One.

Les versions PS4 et Xbox One sont compatibles et peuvent être achetées sur PS5 et Xbox Series X/S.

Ceux qui ont acheté Life is Strange: True Colors Ultimate Edition pourront acquérir leur exemplaire de la collection remasterisée lors de son arrivée en février.