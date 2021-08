Life is Strange Remastered Collection repoussée à 2022 [Update]

Le remaster de Life is Strange a été repoussé.

Mettre à jour: Square Enix vient de confirmer que la version Switch de Life is Strange: True Colors a été repoussée à une autre date cette année. Toutes les autres plateformes restent sur la bonne voie pour une sortie le 10 septembre.

De plus, Life is Strange: True Colors pour Nintendo Switch prend un peu de retard. Nous ne serons pas tout à fait prêts à sortir le 10 septembre – mais nous prévoyons toujours de sortir cette année. Veuillez regarder nos chaînes pour une date confirmée dans les semaines à venir! – La vie est étrange (@LifeIsStrange) 12 août 2021

Histoire originale: Square Enix a annoncé mercredi que Collection remasterisée Life is Strange a été reporté à une date non précisée début 2022 sur toutes les plateformes.

Le remaster était censé sortir en même temps que le prochain jeu, Life is Strange: True Colors. Le jeu principal lui-même n’a pas été retardé, mais libérer les deux en même temps aurait mis une pression indue sur l’équipe, la décision a donc été prise de retarder le remaster.

Les propriétaires de Life is Strange: True Colors Ultimate Edition, qui comprend le remaster, recevront les jeux inclus à leur arrivée. Le remaster comprend l’original Life is Strange, ainsi que Before the Store.

Une mise à jour de l’équipe Life is Strange pic.twitter.com/0nty0TFMYJ – La vie est étrange (@LifeIsStrange) 11 août 2021

La bonne nouvelle est que ceux qui attendent avec impatience True Colors seront heureux d’apprendre que le premier DLC du jeu, Wavelengths, arrive le 30 septembre. Life is Strange: True Colors sort le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S, Switch et Stadia.