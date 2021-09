Life Is Strange: True Colors Chapitre 1 Guide – Mentir pour Mac

Comme les jeux précédents de la série, Life is Strange : True Colors vous proposera régulièrement des choix qui influenceront l’issue de l’histoire. La plupart de ces choix sont obligatoires, mais quelques-uns sont facultatifs et faciles à manquer. Ci-dessous, nous passons en revue tous les choix qui sont importants pour True Colors Chapitre 1 : Côté A. Vous prendrez des décisions supplémentaires au-delà de celles-ci, mais elles n’ont pas un impact aussi significatif.

Comme note supplémentaire, bien que nous n’entrions pas dans les détails de chacun d’entre eux ici (nous couvrirons les principaux), il existe certains choix qui peuvent influencer la façon dont Alex se perçoit. Notamment, si elle aime la musique et elle-même. Si vous prenez constamment des décisions qui amènent Alex à mépriser son incroyable talent musical, elle ne considérera pas aussi facilement la musique comme un choix de carrière. De plus, les gens autour d’Alex – après avoir appris son empathie – la considéreront comme un super-héros, mais c’est à vous de décider si elle considère finalement ses capacités comme un cadeau ou une malédiction.

Chapitre 1 : Procédure pas à pas face A

Rencontre Gabé [Mandatory]

Au tout début de True Colors, Alex retrouvera son frère pour la première fois depuis des années. Vous serez invité à choisir entre serrer la main de Gabe ou lui faire un câlin.

Personnellement, nous vous conseillons d’aller faire un câlin. Aucun de ces choix n’a d’énormes ramifications pour l’histoire (du moins pour autant que nous puissions en juger), mais serrer Gabe dans ses bras au lieu de lui serrer la main influencera la relation entre les deux frères et sœurs pour qu’ils commencent sur une note aussi positive que possible.

Rencontre avec Riley [Mandatory]

Lorsque vous rencontrez Riley pour la première fois, vous apprendrez que Gabe l’aide avec un essai de candidature. Riley pense qu’il est plus intelligent d’utiliser un langage fleuri pour décrire ses faiblesses, comme si elle “travaille trop dur”, tandis que Gabe pense qu’il vaut mieux qu’elle soit juste honnête. Riley vous demandera alors d’être le bris d’égalité.

Si vous voulez vous assurer que votre relation avec Gabe est aussi étroite que possible, soyez de son côté. Cependant, il est préférable de se ranger du côté de Riley dans ce débat, car cela vous garantira la première impression la plus positive possible avec elle (similaire à serrer Gabe dans ses bras au lieu de lui serrer la main). Être l’amie de Riley et quelqu’un en qui elle peut avoir confiance sera important pour les chapitres suivants.

Parler à Gabe des plans d’Ethan [Mandatory]

Lorsque vous rencontrez Ethan pour la première fois, il vous parlera de ses plans pour se faufiler dans l’ancienne mine abandonnée de Haven après la tombée de la nuit. Il vous demandera de garder son secret. Plus tard, sa confiance en vous sera mise à l’épreuve lorsque vous aurez la possibilité de parler à Gabe des plans d’Ethan ou de vous taire.

Cela peut sembler la chose juste et responsable à faire pour dire à votre frère que son fils adoptif prévoit d’aller visiter une mine après la tombée de la nuit. Mais c’est comme ça que pensent les flics, et Alex n’est pas un mouchard.

Et au-delà de cela: votre choix dans ce cas n’a pas vraiment d’importance – l’histoire globale ne changera pas selon que vous bavardez ou gardez la bouche fermée. Mais vous obtenez des points de brownie avec Ethan pour garder son secret et c’est plus important.

Se balancer avec Gabe [Mandatory]

Lorsque Gabe montrera son appartement à Alex, il finira par commencer à jouer de la batterie et invitera Alex à prendre un balai pour jouer avec lui à la “guitare”. Vous pouvez le rejoindre ou être un lâche et simplement regarder.

Ne sois pas lâche.

Rencontrer Charlotte [Mandatory]

Lorsque vous rencontrerez enfin la petite amie de Gabe, Charlotte, elle entamera une conversation (maladroite) avec Alex, dans le but d’apprendre à vous connaître. Elle remarquera le tatouage d’étoile d’Alex et finira par lui demander ce qu’il pense de Haven jusqu’à présent. Vous avez le choix d’être positif, négatif ou ambivalent.

Afin de donner une première impression positive à Charlotte, il est important d’être positif ou ambivalent sur ce qu’Alex pense de Haven.

L’histoire d’Alex en tant que serveur [Mandatory]

Lorsque Gabe doit sortir pour des soins médicaux, Jed vous demandera si vous pouvez devenir serveur du bar, en disant que Gabe lui a dit que vous avez beaucoup d’expérience en tant que serveur. Ceci, bien sûr, est un mensonge. Vous avez donc le choix de soutenir le mensonge de Gabe ou de dire la vérité à Jed et d’admettre que vous n’avez aucune expérience.

Dans ce cas, dire la vérité puis impressionner Jed avec votre performance est la meilleure chose à faire. En tant que serveur, vous devrez vider l’arrière-boutique, prendre et mémoriser deux commandes et vous enregistrer auprès des gens. La seule partie délicate est de se souvenir des ordres de Diane et Duckie. Ils vous diront ce qu’ils veulent et vous devrez ensuite le dire à Jed via un test à choix multiples. Dès que vous recevez leur commande, allez directement chez Jed avant d’oublier. Vous aurez le temps de faire tout le reste après.

Le whisky manquant de Duckie [Missable]

Une partie de la commande de Duckie est son habitude : une marque particulière de whisky. Lui et Gabe ont eu la bouteille en dernier, vous devrez donc la trouver. C’est à l’étage de l’appartement, coincé entre les coussins du canapé.

Jeu Jukebox de Steph [Missable]

Steph est au bar pendant votre quart de travail et vous demandera si vous voulez jouer au Jukebox avec elle. Vous pouvez poser cinq questions par oui ou par non pour tenter de comprendre l’une des chansons du Jukebox.

Franchement, peu importe que vous gagniez ou perdiez. L’important est de jouer pour que vous commenciez une amitié avec Steph et que vous établissiez un répertoire qui puisse mener à la romance sur toute la ligne, si vous le souhaitez.

Parler à Riley de Mac [Mandatory]

Lorsque Riley apprend que Mac se fait tabasser, elle se présente pour demander ce qui lui est arrivé. Mac mentira alors, disant à Riley que Gabe est en faute. Vous pouvez également mentir et couvrir Mac (en vous assurant que Gabe assume la responsabilité de l’altercation) ou dire la vérité à Riley.

Même si vous gagnez la confiance de Mac en le couvrant, le mec ne le mérite pas. Et même sans sa confiance, vous pourrez obtenir de lui les informations dont vous avez besoin plus tard (cela nécessitera juste un petit coup de pouce de votre part). Dites la vérité à Riley : cela mettra fin à sa relation avec Mac pour de bon, mais cela renforcera encore plus votre amitié avec elle. Plus important encore, vous gagnerez fermement sa confiance et vous en aurez besoin pour plus tard.

Parler à Gabe du passé d’Alex [Mandatory]

Sur le toit, tard dans le premier épisode, face au choix de parler à Gabe du passé d’Alex, vous aurez deux options. Vous pouvez parler à Gabe de la vie d’Alex en famille d’accueil ou lui révéler carrément qu’elle possède des pouvoirs d’empathie surhumains.

Il n’y a pas de mauvaise réponse ici – l’un ou l’autre choix améliorera la relation entre Alex et Gabe car son ouverture à lui lui prouvera qu’elle lui fait confiance. Cependant, il y a une branche dans l’histoire ici. Si vous parlez de vos pouvoirs à Gabe, il sera le premier à les connaître. Continuer à les cacher signifie que quelqu’un d’autre (l’une des deux options de romance de True Colors – Ryan) sera le premier à savoir, garantissant que leur relation avec vous sera beaucoup plus étroite (car ils deviendront alors la première et la seule personne à savoir).

Cela peut donner l’impression que cacher vos pouvoirs à Gabe est la voie à suivre, surtout si vous voulez faire l’amour avec Ryan, cependant, parler à Gabe de vos pouvoirs est extrêmement utile pour amener Alex à considérer ses capacités comme une superpuissance. qu’une malédiction. Vous pourrez la mettre sur cette piste indépendamment de ce que vous décidez ici, mais si vous voulez que ce processus commence le plus tôt possible, confiez-vous à Gabe.

Ce que pense Alex du cadeau de Gabe [Mandatory]

Quand Alex admet qu’elle a trouvé le cadeau de Gabe – une guitare – il lui demandera ce qu’elle en pense. Vous pouvez demander à Alex de lui dire qu’elle se sentait rouillée ou qu’elle adore la guitare. Optez pour ce dernier choix, surtout si vous voulez qu’Alex tombe amoureux de la musique au cours de l’histoire.