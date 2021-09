Life Is Strange: True Colors Chapter 2 Guide – Le puzzle de la peur d’Eleanor, Pardonner Ryan

in

Au chapitre 2, Life is Strange : True Colors commence à introduire des énigmes qu’Alex devra résoudre pour aider les habitants de Haven. Les plus puissants sont obligatoires, bien qu’il y en ait aussi quelques-uns facultatifs. Ci-dessous, nous passons en revue tous les choix majeurs que vous aurez à faire dans True Colors Chapter 2: Lanterns.

Remarque rapide : c’est au chapitre 2 que True Colors s’ouvre vraiment, vous permettant d’explorer librement Haven et d’effectuer des tâches dans l’ordre de votre choix. Alex commentera généralement lorsqu’elle atteint des points de non-retour – dans le cas du chapitre 2, en disant d’abord à Jed qu’elle a terminé son travail, puis en confrontant Mac – alors assurez-vous d’avoir fait tout ce que vous pouvez avant ces moments.

More Life Is Strange: Guides True Colors

Chapitre 2 : Procédure pas à pas des lanternes

Gabe a-t-il passé l’appel ? [Mandatory]

À la suite de Gabe, Ryan affrontera Mac, l’accusant avec colère d’ignorer l’appel de Gabe pour arrêter la détonation programmée dans la mine. À cela, Mac dira qu’il n’a pas reçu un tel appel et Gabe a dû faire une erreur. Ryan se tournera ensuite vers vous pour validation, vous demandant de soutenir sa demande puisque vous avez entendu Gabe passer l’appel.

Bien sûr, vous n’avez pas entendu l’appel. Tout ce que vous avez, c’est la parole de Gabe qu’il a passé l’appel. Dire la vérité n’est pas la solution idéale dans ce scénario, surtout si vous recherchez une amitié ou une romance avec Ryan. Prenez parti pour Ryan et mentez : dites à tout le monde que vous avez entendu Gabe passer un appel, accusant ainsi Mac de négligence.

Casse-tête du deuil de Steph [Mandatory]

Tout comme pour comprendre la peur d’Ethan, pour comprendre la tristesse de Steph, vous devez sympathiser avec elle. Approchez-vous d’elle et puisez dans son chagrin – cela mettra en évidence certains éléments autour de l’appartement avec une douce lueur bleue. Tout trouver ne devrait pas s’avérer trop difficile. Vous saurez que vous avez trouvé tout ce qui est pertinent quand Alex dit qu’elle en a assez pour continuer à réconforter Steph.

Lorsque vous approchez Steph, le sujet que vous souhaitez aborder est le baby-foot. Incitez-la à jouer. Vous la battrez probablement la première fois, puis elle se reprendra et vous dominera au deuxième tour, alors préparez-vous à vous battre au troisième tour. Peu importe que vous gagniez ou perdiez, mais si vous gagnez, Alex agira comme un champion en titre et Steph se souviendra du plaisir qu’elle a eu avec Gabe en conséquence. Essayez donc de gagner.

Signature de l’accord Typhon [Missable]

Une fois que vous êtes libre d’explorer Haven pour la première fois (pendant la recherche d’Alex sur Mac), plusieurs choix facultatifs s’offrent à vous. L’un des plus importants concerne Charlotte. Allez dans sa boutique, le dispensaire de marijuana, pour lui parler. Elle vous confiera qu’elle est aux prises avec son propre chagrin, qu’elle aide Ethan et qu’elle s’occupe de Typhon, la société minière responsable de la mort de Gabe.

Charlotte vous dira que Typhon lui a envoyé un document pour un énorme règlement, à condition qu’elle accepte immédiatement de ne pas porter plainte pour la mort de Gabe. C’est une affaire super louche, mais elle pourrait aussi utiliser l’argent pour soutenir l’avenir d’Ethan. Elle demandera à Alex quoi faire. Dites-lui de prendre l’argent – ça craint, mais cela montre aussi qu’Alex se soucie de Charlotte et Ethan et veut que leur avenir soit sécurisé.

Ethan réconfortant [Missable]

Si vous vous dirigez vers le parc, vous pouvez trouver Ethan. Bien qu’il ne soit pas vraiment prêt à s’ouvrir à vous, vous pouvez lire ses émotions pour comprendre ce qu’il ressent, puis lui faire savoir que vous êtes là pour lui. Cela améliorera la relation d’Alex et Ethan. Cela débloquera également un dialogue supplémentaire avec Charlotte – vous pouvez revenir vers elle maintenant et lui dire ce qui embête Ethan, améliorant encore plus votre position avec elle.

Patron pour le GN [Missable]

Lors de cette phase exploratoire, vous pouvez également rencontrer Steph au disquaire. Elle vous dira qu’elle veut planifier un GN pour Ethan et demandera à Alex de choisir quel méchant devrait être le boss final.

Votre choix ici déterminera lequel des deux boss qu’Alex et Ethan combattront pendant le GN du chapitre 3. Les deux semblent avoir la même force, donc il s’agit vraiment de savoir quel boss semble le plus cool à combattre.

Nom d’Alex pour le GN [Missable]

Avant de quitter le magasin de disques, vous pouvez remplir la feuille de personnage d’Alex pour le GN. Avant de le faire, assurez-vous de lire le deuxième numéro de la bande dessinée d’Ethan – il se trouve sur le comptoir juste à côté des feuilles de personnage. Cela révélera que le protagoniste de la bande dessinée d’Ethan a un compagnon de confiance du nom d’Alwynn.

Lorsque vous remplissez la feuille de personnage, vous pouvez choisir Alwynn, Alto ou Alexandra comme nom d’Alex pour le GN. Maintenant que vous savez que le personnage qu’Ethan incarnera a un compagnon dans l’univers nommé Alwynn, vous devriez y aller. Cela renforcera davantage le lien entre Alex et Ethan et insérera de manière plus transparente le personnage d’Alex dans le GN.

Puzzle de la peur d’Eleanor [Mandatory]

Lorsque vous chercherez Ethan chez le fleuriste, Eleanor vous dira qu’il est parti il ​​y a quelque temps. Avant de pouvoir partir, vous remarquerez qu’Eleanor a très peur. Vous ne pouvez pas quitter la boutique sans l’aider.

Comme pour gérer la tristesse de Steph, approchez-vous d’Eleanor et lisez ses émotions. Vous devrez ensuite trouver tous les objets pertinents – ils seront violets brillants. Dans la chambre avec Eleanor, il y a le panneau sur la porte, les fleurs en réserve et le registre. Dans l’arrière-boutique, vous trouverez le téléphone et une photo de Riley. Interagissez avec chacun d’eux pour comprendre pourquoi Eleanor a peur.

Vous devrez alors aider à retracer les pas d’Eleanor. Pour ce faire, vous devrez à nouveau interagir avec les cinq objets mais dans le bon ordre. Sur la base de ce que vous avez glané d’Alex interagissant avec chaque objet, vous devez essayer d’utiliser votre bon sens pour reconstituer la journée d’Eleanor jusqu’à ce point. Si vous avez besoin d’aide, nous avons décrit les étapes ci-dessous.

Interagissez avec le panneau sur la porte.Interagissez avec le téléphone dans l’arrière-boutique.Interagissez avec la photo de Riley.Interagissez avec les fleurs.Interagissez avec le registre.

Après tout cela, vous serez confronté à un choix horriblement intimidant et tragique. Cela va faire mal, mais nous pensons que choisir de dire la vérité à Eleanor est la bonne voie à suivre. Cependant, aucun de ces choix n’aura d’impact sur la fin du jeu.

Aider Mac [Mandatory]

Lorsque vous affrontez enfin Mac, il aura une attaque de panique. Vous pouvez soit l’aider, soit simplement vous en aller et le laisser souffrir. Aucun de ces choix n’a d’impact sur la fin que vous obtenez – décidez simplement s’il mérite de subir une attaque de panique seul.

Pardonner à Ryan [Mandatory]

Lorsque vous trouverez Ryan à la fin du chapitre 2, son chagrin le mettra en colère contre lui-même. Vous devez lui parler et finalement lui dire si Alex lui pardonne la mort de Gabe, Gabe lui pardonnerait sa propre mort, ou que Ryan devrait se pardonner. Ces choix ne semblent pas trop influencer la direction générale de l’histoire, bien que suggérer que Gabe pardonne à Ryan ait le sens le plus narratif.

Après cela, Alex et Ryan continueront à parler et vous aurez éventuellement le choix de serrer la main de Ryan ou de le serrer dans ses bras pour sceller le partenariat du duo. Si l’amitié – et éventuellement la romance – est votre objectif, optez pour le câlin. Si vous voulez que les choses restent strictement professionnelles, une poignée de main fonctionne.