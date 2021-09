Life Is Strange: True Colors Chapter 3 Guide – Distraire Diane, la colère de Charlotte

Pour la plupart, Life is Strange : True Colors devient un jeu complètement différent dans le chapitre 3 : “Monstre ou mortel”. Bien que la première et la dernière partie du chapitre correspondent davantage à ce que vous avez déjà fait, la majorité du chapitre est consacrée au GN que Steph a mis en place pour Ethan, transformant temporairement True Colors en un RPG au tour par tour où vous avez s’inquiéter des barres de santé et des effets de statut et ainsi de suite.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas de choix sans conséquence. Il n’y en a pas autant que les chapitres précédents, ni autant que dans ce qui va suivre, mais ils sont tout de même importants. Certains vous empêcheront même d’atteindre la “bonne” fin. Nous avons noté les décisions pertinentes que vous devez prendre ci-dessous. Pour terminer, le chapitre 3 est également celui où True Colors commence vraiment à marteler ce que pense Alex de la musique, d’elle-même et de Ryan et Steph. Soyez à l’affût des occasions de creuser dans ces domaines.

Chapitre 3: Procédure pas à pas “Monstre ou mortel”

Distraire Diane [Mandatory]

Après qu’Alex et Ryan aient mis Steph au courant des capacités d’empathie d’Alex et que le trio ait décidé de travailler ensemble pour arrêter Typhon, le groupe convient qu’ils devront d’une manière ou d’une autre recueillir des preuves auprès de Diane. À cette fin, Ryan et Steph élaborent un plan merveilleusement stupide mais hilarant : l’un des deux flirtera avec Diane pour la distraire, puis Alex pourra en profiter pour voler des preuves des méfaits de Typhon dans le sac de Diane. Vous devez décider qui doit distraire Diane.

L’un ou l’autre choix dans ce scénario fonctionne pour vous. L’influence majeure de ce choix est davantage liée à la romance que vous souhaitez poursuivre (si vous souhaitez en poursuivre une). Vous ne choisissez pas vraiment qui vous pensez serait mieux pour distraire Diane, vous choisissez qui vous pensez est plus attrayant et donc plus distrayant pour Diane. Donc, si vous voulez faire l’amour avec Steph, choisissez-la ; si vous voulez faire l’amour avec Ryan, dites qu’il devrait être la distraction.

Influencer les émotions de Diane [Mandatory]

Face à Diane, vous devrez invoquer le chagrin qu’elle ressent face à la mort de Gabe, soit en faisant appel à sa tristesse, soit en attisant sa colère. Aucun de ces choix n’a d’impact sur la fin de True Colors, bien que faire appel à sa tristesse la secouera apparemment un peu plus et elle semblera vraiment coupable de ce qu’elle a fait pendant la majeure partie du reste du jeu.

Parler d’Eleanor à Riley [Missable]

Pendant le GN, vous pouvez vous arrêter au magasin de fleurs pour parler à Riley et vérifier ce qui se passe avec ses tentatives de pirater la clé USB que vous avez obtenue de Diane. Bien qu’Eleanor ne veuille pas que vous parliez à Riley de son état, vous pouvez quand même choisir de le lui dire.

Ne parlez pas d’Eleanor à Riley si vous voulez la “bonne” fin de True Colors. Cela prouvera à Eleanor que vous n’êtes pas une personne digne de confiance et que vous avez besoin de sa confiance pour obtenir la “bonne” fin. Cela dit, suivre cette voie garantira qu’Eleanor reste seule car Riley ira à l’université, alors préparez des mouchoirs.

La colère de Charlotte [Mandatory]

Bon, maintenant nous arrivons aux trucs de frappe lourde. Pour la plupart, tout ce que vous avez fait jusqu’au chapitre 3 a été assez insignifiant, mais le chapitre 3 lance une série de choix qui auront un impact important sur le type de fin que vous obtenez pour Alex (comme parler à Riley d’Eleanor) . L’une des plus grandes divergences se produit à la toute fin du chapitre 3, où vous devez décider si vous voulez enlever la colère de Charlotte ou la laisser la garder.

À première vue, cela semble être une évidence. La colère de Charlotte découle du chagrin causé par la mort de Gabe, de sa déception envers Ethan pour avoir participé à la mort de Gabe et de sa haine d’elle-même pour avoir blâmé son fils pour la mort de son petit ami. Elle envisage le suicide, alors pourquoi ne pas enlever cette colère ?

La réponse, comme le dit Alex, est que cela remplira Alex de cette rage à la place. Mais il y a une plus grande question en jeu ici : aussi destructrice que soit cette rage, l’acte de la ressentir n’est-il pas aussi important et valable que d’y faire face ? La colère peut être destructrice, mais c’est aussi une partie importante de la guérison.

Dans ce cas particulier, enlever la colère de Charlotte n’est pas la bonne voie à suivre. Cela mettra Alex tellement en colère qu’elle repoussera ses alliés, Ryan et Steph. Plus important encore, cela empêchera Charlotte de faire son deuil et d’atteindre un équilibre émotionnel sain – éliminer sa colère la transformera en une enveloppe de personne. Elle ne vous aidera plus dans vos tentatives pour abattre Typhon, vous excluant de la “bonne” fin.