Life Is Strange: True Colors Chapter 4 Guide – La peur de Pike, parlant à Riley d’Eleanor

Au chapitre 4, Life is Strange: True Colors commence à s’accélérer vers sa conclusion. Il s’agit des montagnes russes d’un chapitre, où bon nombre de vos choix et décisions jusqu’à ce moment commencent à prendre effet. Mais il y a plus à faire, surtout si vous voulez obtenir la “bonne” fin de True Colors. Vous devez terminer ce chapitre après avoir pris des décisions spécifiques concernant Duckie, Eleanor et Pike. Vous pouvez perdre leur loyauté ici si vous ne faites pas attention.

Sur une note plus positive, le chapitre 4 est l’endroit où vos efforts pour romancer Ryan ou Steph peuvent enfin porter leurs fruits. Si vous avez demandé à Alex d’entrer en relation avec l’un ou l’autre, votre travail acharné est sur le point de porter ses fruits. Vous devez cependant faire un autre choix, et c’est impossible, alors assurez-vous de ne pas l’oublier. Cela et le reste des décisions importantes que vous devez prendre sont énumérés ci-dessous.

More Life Is Strange: Guides True Colors

Chapitre 4 : Procédure pas à pas « Flicker »

Puzzle de la tristesse de Duckie [Missable]

Au festival, vous pouvez trouver Duckie tout seul. Si vous essayez de lui parler, il sera dédaigneux, mais si vous lisez ses émotions, vous verrez qu’il est triste et vous aurez ensuite la possibilité de choisir des objets surlignés en bleu dans l’environnement pour savoir pourquoi il est triste.

Vous cherchez un ours, une table et un juke-box, tout cela vous dira qui est Tabitha et pourquoi Duckie est triste pour elle. Retournez voir Duckie et demandez-lui de danser avec vous. Alex et lui partageront alors un moment merveilleusement sain ensemble. Vous devez le faire pour obtenir la “bonne” fin de True Colors.

Parler d’Eleanor à Riley [Missable]

Également au festival, vous pouvez parler à Eleanor. Si vous lisez ses émotions, vous verrez qu’elle est triste et apprendrez que Riley quitte Haven (en supposant que vous ayez suivi notre guide pour le chapitre 3 et choisi de ne pas parler à Riley de l’état d’Eleanor).

Vous pouvez rapidement quitter le festival et aller trouver Riley sur le pont menant hors de la ville. Elle est sur le point d’aller à l’université – c’est un dernier moment pour dire au revoir, que vous devriez prendre. Cela présente également un autre moment pour vous de lui parler d’Eleanor. Rappelez-vous : ne le faites pas. Vous devez prouver à Eleanor que vous êtes une personne de confiance pour obtenir la “bonne” fin du jeu et cela signifie garder son secret.

Offrir une rose à quelqu’un [Missable]

De retour au festival, vous verrez qu’il y a beaucoup de tâches facultatives que vous pouvez accomplir. Celui que vous ne voulez certainement pas manquer est d’offrir une rose à quelqu’un. Cela vous enferme essentiellement dans la romance de votre choix, alors décidez si vous voulez donner la rose à Steph ou à Ryan.

Personnellement, nous recommandons Steph (nous pensons que sa romance avec Alex est meilleure) mais nous ne vous jugerons pas si vous êtes allé avec Ryan. Une fois que vous avez offert une rose à la personne de votre choix, vous pouvez lire ses émotions pour voir comment elle a pris votre confession. La personne que vous aurez choisie demandera également à vous rencontrer après le festival, ce que vous devez absolument faire.

Un avenir avec Steph [Missable]

Vous ne pourrez obtenir ces choix que si vous choisissez de romancer Steph. Si vous n’avez pas flirté avec elle et lui avez offert une rose, alors cette section ne s’applique pas à vous.

Lorsque vous rencontrez Steph, elle vous dira avec enthousiasme qu’elle quitte Haven pour partir en tournée et qu’elle veut que vous l’accompagniez. Elle vous demandera si vous voulez l’accompagner à Berlin, à Salem ou à l’océan. Votre choix n’a pas d’importance – vous obtiendrez juste un dialogue différent selon l’endroit où vous dites que vous voulez aller.

Après cela, vous aurez la possibilité d’embrasser ou de serrer dans vos bras Steph. Tu es arrivé jusqu’ici, embrasse la fille.

Un avenir avec Ryan [Missable]

Vous ne pourrez obtenir ces choix que si vous choisissez de romancer Ryan. Si vous n’avez pas flirté avec lui et lui avez offert une rose, alors cette section ne s’applique pas à vous.

Lorsque vous rencontrerez Ryan, il vous demandera de rester à Haven avec lui. Avec Steph quittant Haven, vous pourriez reprendre ses fonctions au magasin de disques, mais Ryan propose également la possibilité que vous travailliez à temps plein au Black Lantern – en reprenant essentiellement le travail de Gabe. Votre choix n’aura pas d’impact sur l’histoire au-delà d’un dialogue différent.

Après cela, vous aurez la possibilité d’embrasser ou de serrer Ryan dans ses bras. Tu es arrivé jusqu’ici, embrasse le gars.

Signer l’affidavit de Typhon ou prendre la peur de Pike [Mandatory]

Vous êtes probablement en train de monter haut dans le chapitre 4, ce que les fans de la franchise Life is Strange vous diront, est essentiellement une garantie que quelque chose de vraiment, vraiment mauvais est sur le point de se produire. Et oh mon garçon, True Colors prend-il un tour à la fin du chapitre 4.

Lorsque vous êtes confronté au choix de signer l’affidavit de Typhon – vous ne pourrez donc plus enquêter sur l’entreprise – ou d’éloigner la peur de Pike afin qu’il vous aide à enquêter, vous n’avez pas de grandes options. L’option 1 signifie que Typhon s’en sort, mais cela garantit que l’entreprise ne blessera pas Ryan et Steph, et l’option 2 signifie que vous gagnez un allié, mais vos alliés actuels resteront en danger.

Allez avec l’option 2 et enlevez la peur de Pike. Cela fera ressentir cette peur à Alex, mais plus important encore, cela garantira que Pike est assez courageux pour vous défendre plus tard dans l’histoire, vous assurant ainsi d’obtenir la “bonne” fin. Et que vous vous sentiez courageux ou craintif, vous ne pouvez pas arrêter ce qui va suivre de toute façon.