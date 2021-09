Life Is Strange: True Colors Chapter 5 Guide – Dream Puzzle, Confronting Jed

Félicitations! Vous avez atteint la fin de Life is Strange : True Colors. Il n’y a pas beaucoup de choix majeurs à faire dans le chapitre 5 : « Face B », car ce chapitre traite des conséquences de vos actions. Il y a, cependant, un choix que vous devrez faire pour déterminer la fin d’Alex. Il y a aussi un puzzle de salle d’évasion que vous devez battre.

Les vraies couleurs peuvent se terminer de plusieurs manières différentes et la plupart de ces fins dépendent des décisions que vous avez prises dans les chapitres 1 à 4. Donc, si vous n’êtes pas satisfait de la fin du voyage d’Alex, vous devrez revenir en arrière et rejouer le jeu. Heureusement, True Colors n’est pas si long – vous pouvez éliminer le jeu en une ou deux séances si vous le souhaitez. Vous pouvez également rejouer certains chapitres sans affecter l’histoire d’Alex si vous souhaitez revenir en arrière et récupérer les succès/trophées que vous avez manqués.

Chapitre 5 : Procédure pas à pas de la « face B »

Le casse-tête du rêve d’Alex [Mandatory]

Après être tombée dans le puits de mine, Alex rêve d’être enfermée dans le bureau où elle a commencé le jeu. Il s’agit d’une salle d’évasion basée sur les rêves. .

Si vous rencontrez des problèmes, suivez ces étapes pour sortir de la pièce.

Essayez la porte, seulement pour que la poignée de porte ne fonctionne pas Inspectez l’étui de guitare, ce qui révélera que l’étui ne vous reconnaît pas et a besoin de votre “vraie” identité Inspectez le dossier sur le bureau, révélant qu’Alex se perçoit comme une patiente souffrant de troubles mentaux et bagage émotionnel, et son numéro de patient est 53322Inspectez le numéro de serrure sur l’étui de guitare et entrez la “vraie” identité d’Alex – puisque vous êtes le patient 53322, la combinaison nécessaire est 53322 Sortez la guitare – Alex remarquera qu’elle ne peut pas jouer car il n’est pas correctement accordé Inspectez les photos sur le mur, Alex prendra note qu’il s’agit d’une cheville pour une guitare – retirer la photo du mur fait tomber une vraie cheville dans votre main Revenez à la guitare – Alex peut maintenant y jouer, ce qui vous permet de sortir de la pièce

Ce qu’Alex veut [Mandatory]

Après avoir parcouru la trame de fond d’Alex, le souvenir de Gabe a quelques mots de sagesse pour Alex. Il demande également à Alex ce qu’elle veut pour son avenir, vos choix se résumant à vouloir jouer de la musique, vouloir appartenir à quelque part ou vouloir aider les gens.

Cela peut sembler vous verrouiller sur un chemin spécifique, mais ce n’est pas le cas. Il éclairera le dialogue dans les conversations suivantes mais ce choix ne modifiera pas fondamentalement la fin du voyage d’Alex. Alors choisissez le choix qui vous parle à vous et à l’Alex avec lequel vous jouez.

Affronter Jed [Mandatory]

Il est temps de confronter Jed sur ce qu’il vous a fait dans les derniers instants du chapitre 4. Le déroulement de votre confrontation avec lui dépendra fortement des choix que vous avez faits dans le jeu jusqu’à présent. Si vous avez suivi nos guides, vous devriez obtenir le “bon” résultat. Mais cela laisse la question persistante : condamnez-vous Jed pour ses actions ou lui pardonnez-vous ?

Aucune des deux options n’a de conséquences majeures sur l’issue de l’histoire, donc cela dépend vraiment de combien vous voulez tordre le couteau métaphorique qu’Alex poignarde dans le cœur de Jed lors de cette confrontation. Pour autant que nous puissions en juger, True Colors n’indique jamais clairement si le pardon d’Alex en ce moment est sincère, vous pouvez donc affirmer que pardonner à Jed peut être lu comme le “bon” ou le “mauvais” choix. Peut-être qu’elle est sincère ou peut-être qu’elle dit que la seule chose qu’elle sait montrera à quel point Jed est un monstre.

Pardonner à Ryan [Missable]

Ce choix n’apparaîtra que si vous avez eu une romance avec Ryan. Après le vote, il se présentera à la porte d’Alex. S’il se range du côté d’Alex et de ses accusations contre son père, alors il serrera Alex dans ses bras et tout ira bien. Cependant, s’il ne le fait pas (ce qui est fort possible car vous devez faire beaucoup de choses correctement pour qu’il se range de votre côté), il se présentera à votre porte, implorant son pardon. Vous décidez ensuite si Alex lui pardonne ou non.

Ce choix a un impact sur la fin de True Colors. Il y a six fins possibles au jeu, et la plus grande influence sur la fin que vous obtenez est de savoir si Alex sort avec quelqu’un. Alors c’est à vous de décider : voulez-vous Ryan dans la vie d’Alex ou préférez-vous qu’elle affronte son futur solo ?

L’avenir d’Alex [Mandatory]

C’est le dernier choix que vous faites dans True Colors. Vous devez décider si Alex reste à Haven ou poursuit une vie d’aventure. Il n’y a pas de mauvais choix ici – décidez simplement comment vous voulez que le jeu se termine. Selon la personne avec qui vous avez eu une romance, ainsi que qui a quitté Haven et qui est resté, la fin de True Colors peut se dérouler de différentes manières. Mais il n’y a rien que vous puissiez faire pour changer cela maintenant. Vous avez fait tous les choix possibles : il est temps de voir comment se déroule l’histoire d’Alex.