Life Is Strange: True Colors Ending Guide – Comment sécuriser le vote

Life is Strange: True Colors a six fins distinctes, chacune pouvant également se dérouler de différentes manières en fonction de plusieurs facteurs. Afin d’obtenir la meilleure fin possible, la protagoniste Alex devra convaincre les membres les plus éminents de la communauté Haven qu’elle est une personne digne de confiance. Pour ce faire, vous devrez faire plusieurs choix spécifiques dans les cinq chapitres.

Cela va peut-être sans dire, mais ce guide contient des spoilers. Si vous souhaitez suivre un guide sans spoiler de True Colors, vous pouvez le trouver avec notre procédure pas à pas Life is Strange: True Colors. La procédure pas à pas passe en revue les cinq chapitres, énumérant les décisions importantes au fur et à mesure qu’elles se produisent afin que vous ne soyez pas gâté pour ce qui se passe dans les chapitres suivants.

Life Is Strange: Procédure pas à pas de True Colors

Sécuriser le vote

D’accord, tout d’abord. Quelle que soit la fin que vous obtenez, le ton des derniers moments de True Colors dépend du fait que la communauté Haven vote en faveur des revendications sauvages d’Alex ou contre elle. À cet égard, vous devrez convaincre six personnes de vous soutenir pour obtenir un soutien total : Steph, Ryan, Duckie, Eleanor, Charlotte et Pike.

Steph est, heureusement, très facile à convaincre car elle sera toujours du côté d’Alex, quels que soient les choix que vous faites dans le jeu (ce qui est une autre raison pour laquelle elle est l’option romantique supérieure). Les cinq autres ne seront pas si simples. Vous devrez prendre certaines décisions tout au long du jeu pour gagner leur confiance.

Que Dieu bénisse Steph, le seul qui soutiendra Alex quoi qu’il arrive.

Assurer le soutien de Duckie

Pour obtenir le soutien de Duckie, vous devrez interagir avec lui deux fois : une fois au chapitre 1 et une autre au chapitre 4. Les deux instances ne sont pas obligatoires : vous devrez rechercher Duckie et lui parler lorsque vous y serez autorisé. pour se promener dans Haven et compléter le contenu facultatif.

Chapitre 1 “Côté A”: Lorsque vous remplacez Gabe et que vous travaillez comme serveur, allez voir Duckie et Diane pour obtenir leurs commandes. Vous devez ensuite obtenir leurs deux commandes correctement lorsque vous les dites à Jed – une partie de cela consiste à rechercher la marque habituelle de whisky de Duckie. Vous pouvez trouver le whisky à l’étage entre les coussins du canapé d’Alex.

Chapitre 4 “Flicker”: Au festival, vous pouvez trouver Duckie se vautrer dans le chagrin sur le côté. Lisez ses émotions pour comprendre pourquoi il est triste, puis interagissez avec les objets mis en évidence à proximité. Avec ce que vous apprenez, vous pourrez l’inviter à danser, cela lui remontera le moral.

Obtenir le soutien d’Eleanor

Obtenir le soutien d’Eleanor est en fait assez simple car vous pouvez facilement manquer les occasions de trahir sa confiance et de lui faire penser qu’Alex n’est pas une personne digne de confiance. Vous devrez faire attention aux choix que vous pouvez faire dans les chapitres 2, 3 et 4.

Chapitre 2 ” Lanternes “: Après avoir aidé Eleanor à résoudre son énigme de peur, vous serez confronté au choix entre lui dire la vérité ou la laisser vivre dans l’ignorance. Même si cela fait mal, dites-lui la vérité, cela prouve qu’elle peut faire confiance à Alex.

Chapitre 3 “Monstre ou mortel”: Si vous choisissez de vous arrêter chez le fleuriste pendant le GN pour vous enregistrer sur Riley, ne parlez pas à Riley de l’état d’Eleanor. Cela trahirait la confiance d’Eleanor en Alex. Si tu ne parles pas à Riley, ça marche aussi.

Chapitre 4 “Flicker”: Encore une fois, si vous choisissez de retrouver Riley avant qu’elle ne parte pour l’université, dites au revoir mais assurez-vous de ne pas lui parler d’Eleanor. Riley doit quitter Haven pour qu’Eleanor fasse confiance à Alex. Comme au chapitre 3, vous pouvez simplement ignorer Riley et cela compte pour gagner la confiance d’Eleanor.

Obtenir le soutien de Charlotte

Pour que Charlotte vous soutienne, elle doit être aussi en colère contre Typhon qu’Alex à la fin de la campagne de True Colors. À cette fin, vous devez l’aider à traverser son chagrin au lieu d’essayer de manipuler ses émotions. Il y a quelques interactions facultatives au début que vous devez toucher, et une interaction obligatoire au chapitre 3 qui est cruciale.

Vous devrez naviguer avec précaution dans le chagrin de Charlotte afin de gagner sa confiance.

Chapitre 1 “Un côté”: Vous devriez révéler les plans d’Ethan pour aller à la mine abandonnée après la tombée de la nuit à Gabe quand vous en avez l’occasion – Charlotte appréciera que vous vous occupiez d’Ethan. Cela réduira cependant l’opinion d’Ethan sur Alex. Si vous voulez le meilleur des deux mondes, vous pouvez mentir pour Ethan ici et faire quelque chose plus tard dans le chapitre 2 pour compenser.

Chapitre 2 ” Lanternes “: Après que Charlotte ait demandé à Alex de passer au dispensaire de marijuana, assurez-vous de le faire. Charlotte demandera s’il est juste de prendre le règlement sommaire de Typhon, qui offre suffisamment d’argent pour assurer l’avenir d’Ethan. Dites à Charlotte de prendre le règlement, montrant qu’Alex se soucie d’Ethan, tout comme Gabe l’a fait.

Chapitre 2 ” Lanternes “: Si vous avez choisi de garder le secret d’Ethan pour maintenir sa confiance en Alex, assurez-vous de faire également cette étape au chapitre 2. Si vous avez décidé de rejeter Ethan, vous pouvez sauter cette étape, mais c’est aussi très sain, donc peu importe ce que vous avez fait, nous vous recommandons de le faire. Allez trouver Ethan dans le parc après avoir parlé à Charlotte et lisez ses émotions pour découvrir pourquoi il est si triste et pourquoi il a cessé de se confier à sa mère. En utilisant ces informations, vous pouvez maintenant retourner voir Charlotte et lui dire ce qui dérange son fils, en réaffirmant que vous êtes quelqu’un de digne de confiance.

Chapitre 3 “Monstre ou mortel”: Ne lui enlève pas la colère de Charlotte. Ne fais pas ça. Non seulement enlever sa colère supprime la possibilité d’obtenir le soutien de Charlotte plus tard dans le jeu, mais cela détruira également vos chances d’obtenir le soutien de Ryan.

Assurer le soutien de Pike

Le brochet est assez facile à mettre de votre côté. La seule chose qui l’empêche de faire ce qui est juste, c’est sa peur de Typhon – enlevez cette peur et il vous soutiendra. Vous en aurez l’occasion à la fin du chapitre 4.

Chapitre 4 “Flicker”: Lorsque vous êtes confronté à l’option d’enlever la peur de Pike, faites-le. Cela fera d’Alex un gâchis effrayant pour le reste du chapitre, mais cela sécurise le soutien de Pike.

Assurer le soutien de Ryan

Sans aucun doute, Ryan est la personne la plus difficile pour Alex à se balancer à ses côtés. Vous devez faire beaucoup pour qu’il se range du côté d’Alex contre l’antagoniste secondaire de True Colors. Vous devrez interagir avec lui et faire des choix très spécifiques dans chaque chapitre pour que Ryan se range du côté d’Alex.

Ryan est la personne la plus difficile à balancer aux côtés d’Alex, mais vous devez le faire pour obtenir la “bonne” fin.

Chapitre 1 “Côté A”: En cherchant Ethan, Ryan essaiera de rétablir le courant dans le bâtiment dans lequel lui et Alex se trouvent et il demandera s’il doit jouer avec le fil rouge ou noir. Il s’agit d’une conversation facultative qui apparaît pendant que vous explorez, vous la manquerez donc si vous ne répondez pas à temps ou si vous marchez trop loin accidentellement et déclenchez une cinématique. Alors, quand il apparaît, arrêtez ce que vous faites pour répondre. Tu veux lui dire “fil rouge”.

Chapitre 2 ” Lanternes “: Au sillage de Gabe, soutenez l’affirmation de Ryan selon laquelle vous avez entendu Gabe appeler pour arrêter la détonation. Oui, c’est un mensonge, mais cela montre que vous soutenez Ryan, ce qui l’aidera ensuite à vous soutenir.

Chapitre 2 ” Lanternes “: Après avoir parlé à Ryan de vos pouvoirs, serrez-le dans vos bras. Cela impliquera que vous l’appréciez, ce qui l’aidera à vous apprécier.

Chapitre 3 “Monstre ou mortel”: Lorsque vous élaborez un plan pour distraire Diane, dites que Ryan devrait distraire Diane. Cela impliquera que lorsque les jetons sont tombés, vous vous tournez vers Ryan, ce qui signifie qu’il peut se tourner vers vous lorsqu’il cherche des réponses.

Chapitre 3 “Monstre ou mortel”: Ne pas avoir d’explosion de colère devant Ryan et Steph, les obligeant tous les deux à quitter Alex. La seule façon d’éviter cela est qu’Alex ne soit pas en colère, ce qui signifie que vous ne pouvez pas lui enlever la colère de Charlotte.

Chapitre 4 “Flicker”: Donnez une rose à Ryan, montrant qu’Alex s’intéresse à lui.

Chapitre 4 “Flicker”: Après avoir basculé sur scène, retrouvez Ryan sur le toit de votre appartement et embrassez-le.

Chapitre 5 “Côté B”: Après avoir révélé la vérité sur Typhon et Jed aux membres du conseil de Haven, vous pourrez parler à Ryan. À condition que vous ayez obtenu la confiance de tous les autres, Ryan aurait dû entendre toutes les façons dont Alex vaut la peine de faire confiance à son propre père. Choisissez l’option de dialogue « Vous me croyez, n’est-ce pas ? » afin que vous ne vous imposiez pas sa confiance, mais que vous la lui demandiez à la place.

Les six fins de True Colors

Une fois que vous avez passé la réunion, que les gens aient cru ou non en vous, Alex aura deux choix pour son avenir. Ces deux choix peuvent être colorés en fonction de la personne qu’elle a amoureuse dans True Colors, si elle sort toujours avec la personne qu’elle a choisi de romancer et qui est toujours à Haven à la fin du jeu. Les scènes finales peuvent également être colorées par qui a soutenu Alex lors du vote.

Selon vos choix, Alex peut reprendre le disquaire de Steph.

Alex reste à Haven: Si Alex n’a eu de romance avec personne, elle peut choisir de rester seule à Haven. Elle reprend le magasin de disques suite à la décision de Steph de quitter Haven.

Alex cherche l’aventure: Si Alex n’a eu de romance avec personne, elle peut choisir de quitter Haven et de poursuivre une carrière solo dans la musique. Si Eleanor, Charlotte et Pike ont soutenu Alex pendant le vote, ils la verront partir. S’ils ne l’ont pas soutenue, Alex partira.

Alex reste à Haven avec Steph: Si Alex a une romance avec Steph, elle peut choisir de rester à Haven avec elle et les deux géreront le magasin de disques côte à côte.

Alex cherche l’aventure avec Steph: Si Alex a une romance avec Steph, elle peut choisir de quitter Haven et de poursuivre une carrière musicale avec sa petite amie. Vous pourrez voir des photos des deux voyageant ensemble à travers les États-Unis, ainsi qu’une scène où Steph regarde Alex donner sa première performance solo en direct devant une foule de personnes.

Alex reste à Haven avec Ryan: Si Alex a amoureuse de Ryan et a obtenu son soutien pour le vote (ou si elle lui a pardonné de ne pas l’avoir soutenue après le vote), elle peut choisir de rester à Haven avec lui. Ryan reprend le Black Lantern tandis qu’Alex reprend le magasin de disques.

Alex cherche l’aventure avec Ryan: Si Alex a séduit Ryan et a obtenu son soutien pour le vote (ou si elle lui a pardonné de ne pas l’avoir soutenue après le vote), elle peut quitter Haven aux côtés de Ryan et Steph. Pendant que Steph suit son propre chemin, Alex et Ryan parcourront le pays. Alex poursuit une carrière dans la musique, avec Ryan qui regarde de la foule.