Life Is Strange : True Colors est prévu pour une sortie en décembre sur l’eShop

C’est en août que Square Enix et l’équipe de développement ont confirmé que La vie est étrange : les vraies couleurs était « un peu en retard » sur Switch, mais visait toujours une arrivée en 2021. Il est depuis arrivé sur d’autres plateformes et a été plutôt bien reçu ; vous n’avez certainement pas besoin de chercher bien loin sur les plateformes de streaming pour trouver encore beaucoup de gens qui regardent et jouent au jeu.

La bonne nouvelle est que l’attente sur Switch touche à sa fin, du moins pour la version eShop. Une mise à jour a confirmé qu’elle est attendue pour «début décembre», avec une date à confirmer lorsque tout sera finalisé et que les précommandes numériques seront en ligne.

Une mise à jour pour les joueurs #NintendoSwitch ! Nous sommes heureux d’annoncer que l’édition numérique de #LifeisStrange #TrueColors sortira début décembre. Gardez un œil sur la date de sortie exacte dans les semaines à venir – nous l’annoncerons lorsque nous ouvrirons les précommandes numériques. pic.twitter.com/fRd1mR00g7— La vie est étrange (@LifeIsStrange) 20 octobre 2021

Au moment de la rédaction de cet article, il n’y avait pas eu de mise à jour sur la version physique de vente au détail, qui est attendue et a des listes dans divers magasins. Il est tout à fait possible que les derniers ajustements du développement combinés à la fabrication et à la distribution signifient qu’il arrivera dans les magasins à une date ultérieure ; nous garderons un œil sur les mises à jour.

Si vous envisagez de le télécharger, c’est certainement une bonne nouvelle. Il est également confirmé que l’écran du tweet est la version Switch, bien que nous devions attendre et voir comment le port se présente.

Envisagez-vous de le récupérer en décembre ?