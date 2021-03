Life is Strange: True Colors fuit, arrive sur PS5 et développé par Deck Nine

Avant la présentation actuelle de Square Enix Presents, nous avons eu notre premier aperçu du nouveau jeu Life is Strange à venir sur PS5 et développé par Deck Nine, le studio qui a travaillé sur Before the Storm. Grâce à une liste qui a été lancée tôt sur GameInformer, nous savons que ce jeu s’intitule Life is Strange: True Colors, il met en vedette un protagoniste inconnu. Le compte Twitter du jeu taquine cette annonce depuis quelques jours maintenant, révélant seulement à l’époque qu’il présenterait une nouvelle distribution, une nouvelle histoire et un nouveau pouvoir.

L’original Life is Strange est largement considéré comme l’une des meilleures aventures épisodiques jamais réalisées, en partie à cause de ses personnages principaux, Max et Chloé. Si True Colors veut lui donner une course pour son argent et éventuellement devenir l’un des meilleurs jeux PS5, il devra créer un casting convaincant de personnages dont les gens tomberont amoureux. Ce nouveau titre peut également être juste un jeu, pas une histoire épisodique.

Bien qu’il ne soit pas développé par Dontnod, qui a dirigé le développement sur Life is Strange et Life is Strange 2, Deck Nine a fait un travail louable sur Before the Storm. Bien qu’il n’ait pas été aussi acclamé par la critique, il a laissé le studio se mouiller avec la franchise, pour ainsi dire.

Life is Strange: True Colors devrait sortir le 10 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Stadia et PC.