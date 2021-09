Life is Strange: True Colors review – PS4, PS5, Xbox, Switch, PC, Stadia

Life is Strange a fait ses débuts en 2015, et depuis lors, la série a porté beaucoup de choses. Les fans nouvellement créés ont adoré ses tentatives de scénario étrange; ils détestaient son dialogue cringey, adolescent-clairement-écrit-par-hors de contact-adulte. Mais peu importe, ce premier jeu a donné le ton à une série sur (principalement) des jeunes qui établissent des liens les uns avec les autres et essaient de trouver une voie vers l’avenir. Six ans plus tard, Life is Strange True Colors est plus que la prochaine entrée de cette série bien-aimée; cela témoigne de la croissance et de la maturité de cette franchise à partir du modèle initial.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le premier exemple de cette maturité que nous voyons est le plus évident. Le protagoniste de True Colors, Alex Chen, a 21 ans lors des événements du jeu, le personnage principal le plus ancien que nous ayons vu de ces titres jusqu’à présent. La plupart des autres personnages ont environ cet âge ou plus, et l’accent est mis sur la ville de Haven Springs dans son ensemble, plutôt que sur les événements autour du lycée local, ou sur la route plus nomade que Life is Strange 2 emprunte. True Colors consiste essentiellement à entrer dans une communauté en tant qu’étranger et à composer avec les nuances de cette communauté, bonnes et mauvaises, alors que vous essayez de vous adapter.

Celui qui fait cet ajustement est Alex, alors qu’elle quitte un foyer de groupe pour vivre avec son frère Gabe à Haven Springs, sur la pente ouest du Colorado. Cela implique qu’Alex a eu des difficultés jusqu’à présent et qu’elle est aux prises avec une sorte de problème émotionnel. Nous ne comprenons pas complètement ce que c’est jusqu’à ce qu’Alex arrive à Haven, mais il devient clair qu’elle ne veut pas que son frère le sache. C’est un nouveau départ pour elle, et Alex est désespéré de ne pas tout gâcher.

Gabe met Alex en place avec pratiquement tout ce dont elle a besoin : une maison, un travail, et même la présenter à ses amis de la ville. Grâce à la brève visite de Gabe dans la ville, nous pouvons voir la vie qu’il s’est construite et mieux comprendre leurs deux enfances. True Colors excelle à cet égard, effectuant un travail narratif important grâce à de brèves interactions entre ses personnages et fournissant plus d’informations sur l’environnement. C’est une double caractéristique. True Colors poursuit la tendance Life is Strange consistant à laisser des objets partout dans le monde avec lesquels les joueurs peuvent interagir pour obtenir un contexte supplémentaire sur la vie des gens, mais les environnements et les décors parlent également d’eux-mêmes. Quiconque est allé dans une ville de montagne du Colorado connaît la rue principale de Haven Springs, du seul dispensaire de bougies de la ville à la boutique touristique obligatoire tibétaine.

Les pouvoirs d’Alex finissent par être l’autre partie de la façon dont le jeu transmet des informations sur son monde et ses personnages. Elle est fondamentalement une empathe de niveau X-Men, capable non seulement de ressentir ce que les autres ressentent, mais aussi d’absorber ces sentiments et d’être capable de voir le monde à travers les yeux de l’autre personne. Cependant, lorsque les gens ressentent quelque chose de trop fort, Alex risque d’être consumé par ces sentiments et de perdre le contrôle d’elle-même. C’est la tension initiale du jeu, alors qu’Alex a du mal à garder le contrôle de ses émotions devant Gabe. Mais ce genre de choses tombe au bord du chemin alors que le véritable complot du jeu, une mort qui secoue Haven Springs en son cœur, vient au premier plan.

C’est étrange, mais le déroulement de l’histoire principale est à la fois la partie la plus forte et la plus faible de ce que True Colors a à offrir. En tant que mystère de tranche de vie plus ancré, le jeu brille vraiment, malgré certains problèmes de rythme globaux. Mais en tant qu’histoire de superpuissance, cela tombe un peu à plat pour moi. Contrairement à la manipulation du temps du premier jeu Life is Strange, ou à la télékinésie de 2, les capacités d’empathie d’Alex semblent nettement moins surnaturelles dans cette histoire, d’autant plus que l’intrigue avance. Bien qu’il soit évident qu’il se passe quelque chose au-delà de la pâleur lorsque Max peut revenir en arrière pour sauver la vie de Chloé, les pouvoirs d’Alex ressemblent souvent à une vision exagérée de ce à quoi ressemblent l’écoute et les soins actifs standard.

Chaque chapitre a quelqu’un dont Alex doit se mettre dans les chaussures émotionnelles. Faire cela à un niveau mécanique implique de scanner leurs émotions, de les assumer, puis de chercher dans la pièce des objets avec des auras correspondantes que vous pouvez enquêter. Les objets révèlent des extraits de ce que ressent la personne en question ou de ce qu’elle associe à cet élément. Sur la base de ces informations, vous pouvez décider comment « aider » la personne en choisissant la bonne approche pour gérer ses sentiments à ce moment-là. S’il est vrai que vous ne seriez pas en mesure d’obtenir des informations aussi détaillées sans l’élément surnaturel des capacités d’Alex, à peu près toutes les situations présentées par le jeu sont celles où vous pourriez probablement comprendre ce qui dérange quelqu’un en lisant la pièce et en écoutant ce qu’il dis. Cela dit, les descriptions qu’Alex fournit des émotions qu’elle éprouve des autres sont brutes et frappent fort d’une manière que j’apprécie.

Il n’y a que deux cas dans le jeu où les pouvoirs d’Alex plongent vraiment dans l’extraordinaire, et pour moi, ce sont les parties les plus faibles. Sans entrer dans les détails, il y a deux personnages qui éprouvent respectivement une colère et une peur si intenses que le jeu vous offre la possibilité d’essayer de leur enlever ces émotions. Faire cela donne deux résultats très différents pour ces personnes, et le jeu ne se donne pas vraiment assez d’espace pour en déballer les ramifications de quelque manière que ce soit. Pendant ce temps, si vous choisissez de ne pas prendre ces options, l’histoire peut toujours progresser et au moins un de ces personnages doit réellement commencer à faire face à ces sentiments d’une manière ou d’une autre avant la fin de l’histoire.

C’est particulièrement frustrant car les rythmes émotionnels de True Colors n’ont pas besoin d’un gadget pour être spéciaux. la loyauté de Ryan et la colère qui en résulte ; Les soins sérieux de Steph, ces choses brillent brillamment juste dans leurs interactions régulières avec Alex et les autres membres de la communauté. Il y a un chapitre entier consacré à Alex, Steph et le reste de la ville qui travaillent ensemble pour créer quelque chose de spécial pour un enfant en deuil, et vous n’avez pas besoin d’auras codées par couleur pour comprendre que les gens le font par négligence, qu’ils ‘amusez-vous, et qu’il y a encore des sentiments compliqués qui sous-tendent tout cela.

Lorsque True Colors se penche sur ses éléments et ses relations les plus ancrés, c’est lorsqu’il est le plus fort. Il a juste assez de mystère de petite ville pour être suspensif, tout en s’éloignant des aspects plus schlocker de ses prédécesseurs. Les antagonistes se sentent plus comme de vraies personnes avec de vraies complications, plutôt que comme des méchants de thriller qui sont plus tard faits pour être sympathiques. Ce casting est dans l’ensemble extrêmement sympathique, et ils parlent tous de manière beaucoup plus moderne et naturelle.

Cela dit, True Colors n’échappe pas complètement aux tendances cringey de ses aïeux. Ce jeu se réjouit d’avoir la même esthétique de scène musicale indie / bricolage que l’original, mais chaque chanson qui apparaît est certainement celle que vous avez entendue et pourrait probablement figurer sur la liste des sets d’un jeu Rock Band. Il est un peu difficile de concilier les noms de groupes indépendants idiots que l’on nous montre avec l’extrait de Kings of Leon qui joue réellement, mais c’est à peu près le pire en ce qui concerne l’héritage de références culturelles douteuses de la série.

Parmi les jeux Life is Strange que j’ai terminés (2 sont toujours malheureusement inachevés pour moi atm), True Colors est mon préféré. Il établit un équilibre parfait entre l’accent mis sur Alex en tant que personne, la ville de Haven Springs en tant que communauté et la façon dont les deux interagissent et se changent. Bien que je ne sois toujours pas convaincu par les superpuissances en tant que mécanisme ou dispositif narratif, elles sont suffisamment discrètes pour être correctes et offrent plus à faire que de se promener, de regarder les choses et de parler aux gens. Si vous avez aimé les entrées précédentes de la série Life is Strange, vous apprécierez probablement celle-ci. C’est une approche plus stricte et plus propre de la formule, mais au fond, c’est toujours l’équilibre entre magie et mondain qui est devenu la signature de ces jeux.

Avis de non-responsabilité : Testé sur PC. Une copie a été fournie par l’éditeur du jeu.

Quatre étoiles