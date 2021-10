Life is Strange Wavelengths est la fin avant la tempête nécessaire

Avertissement : cet article contient des spoilers sur Life is Strange, Life is Strange : Before the Storm et Life is Strange : Wavelengths.

Tant sur le papier que dans la pratique, La vie est étrange : longueurs d’onde est une préquelle directe de September’s Life is Strange: True Colors de Deck Nine Games. Mais au-delà de cela, c’est la véritable conclusion du scénario Arcadia Bay Rachel/Chloe que Deck Nine a exploré pour la première fois dans Life is Strange: Before the Storm.

Ce DLC est présenté comme “l’histoire de Steph”, et c’est exactement ce que c’est, mais en raison de la position qu’occupe Steph dans les précédents épisodes de LiS, il finit par être la soi-disant “vraie fin” de cette intrigue. Steph est présentée pour la première fois dans Before the Storm, où elle et son ami Mikey finissent par persuader Chloé de se joindre à leur campagne sur table légalement distincte de D&D. Pour cette raison, les deux se retrouvent aux premières loges de la relation de Chloé et Rachel Amber, et de la tragédie qui les frappe tous les deux.

Life is Strange 2 se concentre sur un tout nouvel ensemble de personnages principaux, et tandis que Steph revient dans True Colors, cette histoire n’a rien à voir avec ce qui s’est passé à Arcadia Bay. Les longueurs d’onde procurent un sentiment de soulagement dont je ne savais pas avoir besoin car il faut de l’espace pour tenir compte des conséquences de la mort de Rachel et, selon votre choix pour la fin de l’original Life is Strange, la tempête qui s’est abattue sur Arcadia Bay. Le DLC prend ce choix en compte, vous demandant quelle option vous avez choisie une fois que vous démarrez une nouvelle partie.

Que vous sacrifiiez ou non Chloé pour sauver la ville, ou que vous vous enfuyiez pour être avec votre petite amie punk pendant qu’Arcadia Bay était rayé de la carte, le résultat de ces deux premiers versements chronologiques ne serait rien de moins que traumatisant pour ceux qui restent. Wavelengths explore cela en suivant Steph tout au long de son séjour à Haven Springs avant qu’Alex Chen ne se présente. À travers des flashbacks, des messages et des appels vidéo, nous apprenons que Steph a d’abord quitté sa ville natale pour Seattle, puis Haven Springs. Derrière elle, elle a laissé non seulement la ville maudite d’Arcadia Bay et la fille maudite de Chloé, mais aussi la mort plus banale de Rachel Amber, mais sans doute plus choquante.

J’ai soutenu cela dans ma critique de True Colors, mais la série Life is Strange, en particulier lorsqu’elle est entre les mains de Deck Nine, n’a pas besoin de l’élément surnaturel. Avant la tempête en était la première preuve, fournissant un scénario déchirant, bien que rappelant vaguement la télévision de jour, expliquant la relation de Chloé et Rachel menant au meurtre de cette dernière aux mains de l’un de leurs professeurs. Le jeu se termine en tournant le couteau, rappelant aux joueurs que tout bonheur que Rachel et Chloé auraient pu avoir a finalement été écourté par leur instructeur de photographie prédatrice, M. Jefferson. Wavelengths demande alors ce qui est arrivé aux personnes qui ont vu cela se produire ?

Steph est simplement parti. Ses conversations sur l’application de rencontres en jeu montrent clairement que c’est ainsi qu’elle gère les choses chaque fois que les choses se compliquent. Mais Longueurs d’onde souhaite explorer cela et montrer à son public (qui a probablement déjà joué True Colors) comment Steph est passé de la fille fantôme à la personne aimante, enthousiaste et vulnérable qu’Alex rencontre. La plupart du temps, c’est à travers des conversations difficiles avec les gens qui l’aiment et en réalisant ce qu’elle doit faire pour changer, aucune aura d’empathie n’est requise.

Ces conversations sont cathartiques car elles ouvrent la plaie d’Avant la tempête d’une manière qui est désespérément nécessaire après avoir quitté ce jeu sur une note aussi brutale. Mikey et Steph doivent tous les deux reconnaître à quel point c’était brutal, à quel point c’était affreux de devoir se rendre aux funérailles de la fille qui leur a demandé de “passer les dés nerds” et du punk qui les a tous réunis. Même les problèmes de Steph avec les fréquentations reviennent à ces amitiés. Elle reconnaît qu’elle était jalouse de ce que Rachel et Chloé avaient, que cela semblait “parfait”. Comment votre vision des relations change-t-elle lorsque celle-ci que vous considériez comme idéale est ravagée par la violence sexiste et peut-être par une destruction surnaturelle ? Wavelengths souhaite répondre à cette question avec Steph, qui court jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus.

Trouver Gabe et Haven Springs et faire partie de la communauté là-bas fournit à Steph la stabilité pour recommencer et faire face à ce dont elle a besoin pour devenir une meilleure amie, et finalement la personne qui demande silencieusement à Alex de choisir la prochaine chanson pour la station de radio . En permettant à Steph de respirer en tant que personnage et de traiter le traumatisme des épisodes précédents, Wavelengths devient un pont légitime entre les entrées de Deck Nine dans la série Life is Strange et met fin à une partie douloureuse du passé de la série.

Life is Strange: Wavelengths est maintenant disponible en tant que DLC pour Life is Strange: True Colors.