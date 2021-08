Life Of Agony annule la tournée européenne «Straight Outta Lockdown» de l’automne 2021 en raison de préoccupations liées à Covid 19

Brooklyn, tenue métal new-yorkaise VIE D’AGONIE a annulé sa tournée européenne d’automne 2021 avec LES CHIENS MANGENT LES CHIENS en raison des préoccupations liées au COVID-19.

Le “Straight Outta Lockdown” Le trek devait débuter le 25 novembre à Bochum, en Allemagne, et se terminer le 14 décembre à Birmingham, au Royaume-Uni.

Plus tôt aujourd’hui, VIE D’AGONIE a publié la déclaration suivante : « Avec l’incertitude persistante des nouvelles restrictions COVID, VIE D’AGONIE a décidé d’annuler sa tournée de novembre 2021 avec LES CHIENS MANGENT LES CHIENS. Espérons que lorsque les choses s’amélioreront, la tournée pourra se reproduire dans le futur. Remboursements disponibles au point d’achat.”

VIE D’AGONIEle plus récent album studio de , intitulé “Le son des cicatrices”, est sorti en 2019 et a été acclamé par la critique. Il a été nommé “Album de l’année” par L’hebdomadaire du Verseau et a pris la première place sur Marteau en métal‘s (Allemagne) liste “Best Of 2019” (alt-rock/punk).

Plus tôt cette année, VIE D’AGONIE a publié un long métrage documentaire, également intitulé “Le son des cicatrices”. Le projet a commencé il y a plus de deux ans par le réalisateur britannique Leigh Brooks et a été tourné dans plusieurs pays VIE D’AGONIE était sur et hors de la route.

“Le son des cicatrices” utilise des images d’archives personnelles, des photographies rares et des interviews perdues, ainsi que de nouvelles conversations inédites avec le groupe et les membres de leur famille qui racontent comment trois amis ont surmonté la violence domestique, la toxicomanie et la dépression pour former l’un des les groupes les plus influents de son genre. Grâce au succès de leurs débuts révolutionnaires en 1993 “La rivière est rouge”, salué par Pierre roulante comme “l’un des plus grands albums de métal de tous les temps”, ils ont canalisé leurs histoires de vie cumulatives dans une bande originale pour une génération brisée. À l’époque, cette nouvelle renommée leur a permis d’échapper aux tragédies de leur passé, mais à la suite de leurs réalisations, des obstacles imprévus sont apparus. Le film de 90 minutes plonge également profondément dans le chanteur principal Mina Caputotransition de genre.



