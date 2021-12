Life360, propriétaire de Tile, vend les données des utilisateurs comme un fou

Joe Hindy / Autorité Android

Life360 – qui possède l’application de suivi familial du même nom et qui possédera bientôt Tile – vend une tonne de données utilisateur. Un nouveau rapport suggère que la société joue prétendument vite et librement avec ces données. L’entreprise n’a pas l’intention de vendre les données des utilisateurs de Tile, mais son application de suivi familial ne tient aucune promesse.

À ce stade, il ne devrait pas être surprenant de découvrir qu’une entreprise gagne de l’argent grâce à vos données. C’est juste le monde dans lequel nous vivons. Ce qui compte le plus maintenant, c’est la précision des données vendues et qui les achète.

Selon un nouveau rapport de The Markup, la société connue sous le nom de Life360 jouerait soi-disant rapidement et librement avec ses données utilisateur. Ceci est particulièrement alarmant lorsque vous réalisez que Life360 possède également une application de suivi familial du même nom avec plus de 33 millions d’utilisateurs. L’entreprise est également le futur propriétaire de Tile, la marque populaire de traceurs GPS.

Le rapport de The Markup soutient que Life360 ne ferait pas grand-chose pour « fuzz » les données qu’il vend afin d’empêcher qu’elles soient facilement identifiables par une personne spécifique. Il existe également des allégations selon lesquelles il vendrait les données à des entreprises ayant des antécédents inégaux en matière d’éthique de la confidentialité et de la sécurité.

Comme on pouvait s’y attendre, l’accord TOS pour l’application Life360 indique clairement que la société vend des données utilisateur. Cependant, il est probable que la plupart des utilisateurs ne soient pas conscients de la quantité de ces données vendues, ni de la spécificité de ces données. Il y a aussi le dilemme éthique qui se pose lorsque vous constatez que de nombreuses données Life360 sont basées sur l’activité d’enfants âgés de 13 ans et plus. La politique de l’entreprise indique qu’elle n’utilise pas les données des enfants de moins de 13 ans.

Le fondateur et PDG de l’entreprise, Chris Hulls, a volontiers informé The Markup de ses politiques de vente de données. Il a souligné qu’il soutiendrait une législation qui rendrait la vente de données plus transparente pour l’utilisateur. Il a également noté que la société ne vendait ses données à aucune organisation gouvernementale impliquée dans l’application de la loi.

Life360 n’a pas l’intention de vendre des informations sur les carreaux

De toute évidence, les implications en matière de confidentialité des trackers GPS physiques comme ceux de Tile pourraient rendre les consommateurs nerveux. Pour l’instant, Life360 – qui a annoncé son intention d’acheter Tile pour 205 millions de dollars – a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de vendre les données des utilisateurs de Tile.

Cependant, le fait que l’entreprise tire la majeure partie de son argent de la vente des données de son application de suivi familial ne renforce pas cette affirmation. Hulls affirme que la vente de données utilisateur est un principe fondamental de son modèle commercial et qu’elle contribue à maintenir l’application Life360 bon marché ou même gratuite pour certaines familles. On ne sait pas comment l’entreprise envisage de gagner de l’argent avec les trackers Tile, étant donné que la nomenclature du matériel pour ces trackers est probablement très proche du prix de vente au détail.

Si vous utilisez l’application Life360, vous pouvez accéder à Paramètres > Confidentialité et sécurité et vous désinscrire de la société vendant vos informations personnelles.

