LifeCell, basé à Chennai, lève Rs 255 cr sous la direction d’OrbiMed Asia Partners

LifeCell International, basée à Chennai, une banque de cellules souches et un fournisseur de services de tests génétiques de la reproduction, a déclaré mardi avoir levé 225 crore de roupies auprès d’OrbiMed Asia Partners IV, une société d’investissement dans le domaine de la santé. Les fondateurs existants de LifeCell ont également participé à la ronde en investissant 30 crores de Rs, portant la collecte de fonds totale à 255 crores de Rs.

S’adressant virtuellement à des médias sélectionnés, Mayur Abhaya, MD de LifeCell International, a déclaré : « Après avoir transformé l’approche de la préservation des cellules souches du sang de cordon grâce à son modèle innovant de banque communautaire, LifeCell a entrepris ces dernières années plusieurs initiatives de croissance dans les tests génétiques et génomiques. pour la santé maternelle et néonatale, et des produits innovants à base de tissu placentaire pour la cicatrisation des plaies.

Ernst & Young LLP a agi en tant que conseiller bancaire d’investissement de LifeCell et LKS a agi en tant que conseiller juridique.

Avec un leadership démontré sur le marché dans tous les segments, LifeCell cherche à tirer davantage parti de son expertise technologique, de sa position de marque solide et de son vaste réseau, pour pénétrer dans de nouvelles catégories adjacentes telles que la santé de la fertilité et les thérapies cellulaires, a déclaré Abhaya. “Ces fonds contribueront à accélérer ce programme et à renforcer davantage notre position sur le marché”, a-t-il ajouté.

La société envisage une croissance élevée à deux chiffres de ses revenus avec des plans de croissance agressifs en cours d’élaboration. «Nous avions clôturé le dernier exercice avec Rs 234 crore de revenus. Nous avons l’intention de doubler nos revenus d’ici 3 à 4 ans », a déclaré Abhaya.

