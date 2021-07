‘Lifes Rich Pageant’: Comment REM a mis en banque un classique

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un succès commercial majeur, REMle troisième album de, Fables de la reconstruction, s’est assuré que la trajectoire ascendante sur laquelle le groupe s’était engagé depuis leurs débuts historiques, Murmure, continua à un rythme soutenu. Le groupe a tourné Fables… sans relâche en Europe et en Amérique du Nord au cours de la seconde moitié de 1985 et, à l’aube de 1986, était sur le point de percer dans le grand public. Les chansons que le quatuor d’Athènes, Géorgie, avait travaillé pour leur éventuelle suite, Lifes Rich Pageant, étaient nettement plus optimistes et moins gnomiques que les morceaux à saveur gothique du Sud sur Fables…, et le groupe semblait prêt à se connecter avec un public beaucoup plus large.

Écoutez Lifes Rich Pageant.

Un moment décisif

REM avait traversé l’Atlantique pour travailler avec d’anciens Nick Drake et Convention de Fairport producteur Joe Boyd pendant les sessions Fables…, mais pour leur quatrième album, ils ont choisi de rester aux États-Unis et de s’adjoindre les services de Don Gehman, connu principalement pour son travail avec John Cougar Mellencamp.

Gehman était réputé pour ses techniques de production nettes et efficaces, et il s’est d’abord associé au groupe pour une vaste session de démonstration au studio de John Keane à Athènes, en mars 1986. Plus tard collecté sous le nom de Athens Demos dans le cadre du 25e anniversaire de Lifes Rich Pageant sortie en 2011, cette session a vu le groupe travailler sur les premières versions de la plupart des morceaux qui apparaîtraient sur l’album proprement dit, en plus des futures faces B telles que “Rotary Ten” (ou “Jazz (Rotary Ten)” comme il était connu à ce stade) et la version inaugurale de leur tube de 2003 « Bad Day ».

REM a décampé dans l’Indiana pour les sessions d’album proprement dites, où ils ont retrouvé Gehman au studio de Mellencamp – Belmont Mall à Bloomington – et ont terminé les 12 chansons du nouveau disque entre avril et mai 1986. Gehman a encouragé les prouesses vocales de Michael Stipe pendant les sessions et, en conséquence, Lifes Rich Pageant est à juste titre considéré comme un tournant pour REM : le disque où Stipe a considérablement gagné en confiance en tant que leader et a commencé à énoncer clairement ses paroles.

En tant que parolier, il était manifestement évident que Stipe avait également énormément grandi, avec un certain nombre de morceaux clés de Lifes Rich Pageant reflétant son intérêt naissant pour la politique contemporaine et les questions écologiques. Bien que le conte apocryphe de Galileo Galilei laissant tomber des plumes et des poids de plomb de la tour penchée de Pise, pour tester les lois de la gravité, ait en partie inspiré ses paroles éventuelle, le glorieux et ardent “Fall On Me” a également commenté les problèmes environnementaux, plus particulièrement l’acide pluie. Le “Cuyahoga” maussade, quant à lui, faisait référence à la rivière Cuyahoga fortement polluée qui se jette dans le lac Érié à Cleveland, Ohio. Les paroles “Nous avons brûlé la rivière vers le bas” se référaient à plusieurs occasions (plus précisément en 1969) où la rivière a pris feu dans la localité.

Une approche disciplinée

Stipe, cependant, n’était pas le seul membre du groupe à bénéficier de l’approche disciplinée de Gehman en matière d’enregistrement. L’ensemble du line-up était au rendez-vous tout au long des sessions, et de l’ouverture déterminée, “Begin The Begin”, à la joyeuse couverture de clôture de “Superman” de The Clique, Lifes Rich Pageant était imprégné d’un élan fanfaron qui était presque entièrement absent sur les Fables de la Reconstruction.

Le remplissage n’a jamais été un problème avec Lifes Rich Pageant, et le disque est resté une panacée pour les oreilles à ce jour. Des hymnes idéalistes en plein essor tels que « I Believe » et « These Days » (« Nous sommes inquiets/Nous espérons malgré les temps ») ont conservé à la fois énergie et urgence, tandis que les gens du pays de « Swan Swan H » et les curieux, “Underneath The Bunker” semblable à la rumba – avec sa voix déformée et ses paroles liées à la guerre nucléaire – nous rappelle que, même dans sa forme la plus directe et accessible, REM dégageait toujours un air mystique alléchant.

Ailleurs, la confiance croissante de Stipe a assuré qu’il a livré des performances vocales émouvantes sur le prêt “Et si nous le donnions?” et le chatoyant « Les fleurs du Guatemala ». Ses paroles opaques ont apparemment peu révélé, bien que cette dernière chanson ait longtemps été liée à la disparition de dissidents politiques au Guatemala. Quelle que soit la vérité, “The Flowers Of Guatemala” reste l’un des joyaux semi-cachés du catalogue de REM, et à tout le moins, il est à égalité avec les ballades les plus célèbres du groupe telles que “Everybody Hurts” et “Strange Currencies”. ”

L’album s’est terminé par une reprise inspirée du tube culte de 1969 de The Clique, “Superman”, la chanson s’ouvrant sur un extrait de l’un des films de Godzilla et mettant en vedette une voix principale rare du bassiste Mike Mills. Dépouillé de l’échantillon de film, le contagieux “Superman” a ensuite été choisi comme le deuxième des deux singles tirés de l’album et – comme le précédent “Fall On Me” – il a figuré dans le Top 20 du Billboard Mainstream Rock Chart.

Bien qu’il soit en fait basé sur un vieil idiome anglais, REM aurait rencontré pour la première fois l’expression « le spectacle riche de la vie » en regardant le film A Shot In The Dark de 1964, mettant en vedette Peter Sellers dans le rôle du malheureux détective français fictif, l’inspecteur Clouseau. Dans le film, Clouseau ouvre une portière de voiture et tombe dans une fontaine. En réponse, l’actrice principale du film, Maria Gambrelli (interprétée par l’actrice Elke Sommer) a déclaré : « Vous devriez retirer ces vêtements immédiatement. Vous attraperez votre mort d’une pneumonie, vous le ferez. À cela, Clouseau répond avec philosophie : « Oui, je le ferai probablement. Mais tout cela fait partie du riche spectacle de la vie, vous savez.

REM, cependant, a choisi de présenter l’album comme Lifes Rich Pageant, en omettant délibérément l’apostrophe. Presque toutes les contractions utilisées par REM manquaient d’apostrophes, bien que, dans ce cas, « la vie » soit un possessif. Peter Buck a déclaré plus tard : « Nous détestons tous les apostrophes. Michael a insisté, et j’ai accepté, qu’il n’y a jamais eu un bon album de rock qui ait eu une apostrophe dans le titre.

« Le record le plus tourné vers l’extérieur que REM ait réalisé »

Le surnom grammaticalement contesté de l’album n’a cependant pas fait grand-chose pour faire dérailler sa progression. La base de fans en plein essor du groupe a bondi sur ce disque direct et très accessible, et Lifes Rich Pageant a culminé à la 21e place du Billboard 200 en Amérique du Nord, devenant rapidement l’or dans le processus. Dans d’autres territoires, l’album s’est également bien comporté, culminant à la 43e place au Royaume-Uni et obtenant une certification platine au Canada.

REM n’a pas caché le fait qu’ils étaient fiers de leur quatrième album, avec Peter Buck louant la nouvelle confiance vocale de Michael Stipe dans le Chicago Tribune : « Michael s’améliore dans ce qu’il fait, et il devient plus confiant. Et je pense que cela se voit dans la projection de sa voix.

La presse, elle aussi, s’est rapidement accrochée à la qualité inhérente à Lifes Rich Pageant, et les critiques contemporaines et rétrospectives ont fait venir les superlatifs. Dans le numéro d’août 1986 de Rolling Stone, Anthony DeCurtis a découvert de nombreux éloges, sa critique qualifiant Lifes Rich Pageant de « brillant et révolutionnaire » et déclarant qu’il s’agissait du « record le plus tourné vers l’extérieur que REM ait réalisé ». Dans une rétrospective complète de l’édition de luxe du 25e anniversaire de l’album, The Guardian a également déclaré avec force: “Lifes Rich Pageant peut représenter le groupe à son zénith absolu.”

Au cours de la première moitié de 1986, REM était finalement descendu du tapis roulant de randonnée. Mis à part un concert-bénéfice pour le défunt leader de The Minutemen, D Boon, en janvier, les apparitions en direct ont été limitées aux créneaux d’invités individuels jusqu’à une bonne partie de l’été. Peter Buck est apparu lors de concerts de groupes tels que The Dream Syndicate et Hüsker Dü, tandis que Michael Stipe est apparu sur scène avec The Golden Palominos, prenant parfois la voix principale sur une première version du futur classique de REM “Finest Worksong”.

Cependant, après la sortie de Lifes Rich Pageant, tard le 28 juillet 1986, le groupe se réunit à nouveau pour des tâches promotionnelles. De manière atypique, la première étape impliquait un mois entier d’interviews régulières tout au long du mois d’août, le groupe faisant des apparitions à l’antenne sur des stations de radio de Toronto à New York et à Knoxville, Tennessee.

En septembre 1986, REM a entamé sa tournée d’apparat en Amérique du Nord et au Canada, sa plus grande entreprise à ce jour, avec un itinéraire de 70 dates comprenant des lieux majeurs, dont l’Universal Amphitheatre à Universal City, à l’extérieur de Los Angeles, et deux nuits au The Felt Forum dans le prestigieux Madison Square Garden de New York. Tout au long de la tournée, REM a joué de longs sets couvrant toute sa carrière avec de multiples rappels, et le public fasciné n’a eu aucun doute sur le fait qu’il assistait à l’ascension de l’un des plus grands groupes de rock’n’roll.

REM était toujours concentré sur le mouvement en avant, cependant, et leurs setlists embrassaient avidement une série de nouvelles chansons, dont “The One I Love”, “Lightnin’ Hopkins” et “Oddfellows Local 151”, qui seraient toutes considérées pour leur prochain albums studios. L’aventure la plus immédiate du groupe dans le studio, cependant, les a amenés à couper l’excentrique “Romance” pour le long métrage Made In Heaven de 1987, avec un nouveau producteur, Scott Litt, qui deviendrait bientôt une figure clé de l’histoire de REM.

