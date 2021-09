Lifetime confirme que la série de chirurgie plastique de K. Michelle «My Killer Body» sera diffusée en 2022 ⋆ 10z viral

K. Michelle via Twitter

* Lifetime a confirmé que K. Michelle La série de chirurgie plastique sera diffusée en 2022.

Tel que rapporté par Urban Hollywood 411, l’émission intitulée “My Killer Body with K. Michelle” documentera l’impact des complications de la chirurgie plastique sur la vie de la star de télé-réalité, a déclaré Lifetime dans un communiqué de presse. K. Michelle a été franche au sujet des problèmes de santé dont elle souffre à cause des injections de silicone.

Ci-dessous la description de Lifetime sur sa nouvelle série:

Mon corps de tueur avec K. Michelle

En tant que l’une des toutes premières célébrités à se plaindre de ses problèmes de santé personnels après que des injections de silicone ont failli lui coûter la vie, K. Michelle, en tête du classement R&B, aidera les hommes et les femmes désespérés à inverser les procédures de chirurgie plastique qui menacent désormais leur vie dans My Killer Body avec K. Michelle. Avec le nombre croissant de chirurgies esthétiques et un nombre alarmant de ces procédures entraînant des souffrances et des traumatismes postopératoires, chaque épisode suivra deux patients qui ont désespérément besoin d’aide ainsi que l’histoire personnelle de K. Michelle. My Killer Body with K. Michelle est produit par Jesse Collins Entertainment et Kingdom Reign Entertainment et produit par Kimberly Pate. Jesse Collins et Dionne Harmon produisent pour Jesse Collins Entertainment. Carlos King et Scott Shatsky sont les producteurs exécutifs de Kingdom Reign Entertainment. Patrick McCabe et Brandon Wilson sont également producteurs exécutifs. Brie Miranda Bryant et Kimberly Chessler sont les producteurs exécutifs de Lifetime.

LIRE LA SUITE: K. Michelle dit aux fans de cesser de l’intimider à cause des rumeurs de lifting [VIDEO]

La chanteuse a annoncé en janvier qu’elle quittait « Love & Hip Hop : Atlanta » de VH1 pour se concentrer sur la série Lifetime.

“Pendant 6 ans de ma vie, j’ai participé à une émission intitulée Love and Hip Hop, cela m’a vraiment aidé à atteindre beaucoup de mes objectifs à l’époque, je ne toucherai jamais à cette bénédiction”, a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux à l’époque.

“Mais je savais dans mon cœur que je ne pouvais plus participer à quelque chose qui ne me passionnait pas et que je n’avais aucune envie d’être devant la caméra avec aucun des acteurs”, a poursuivi le chanteur. «Je m’en fichais. Je savais qu’il était temps pour quelque chose de plus grand que de jeter des boissons. Je voulais transformer ma douleur en but.

« Alors c’est enfin là. Je commence à filmer ma nouvelle émission sur Lifetime en février et c’est un sentiment tellement incroyable non seulement de voir ses rêves se réaliser, mais de SAVOIR QUE ÇA AIDERERA LES FEMMES À VIVRE », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, K. Michelle a récemment applaudi les critiques après avoir fait l’éloge R. Kelly sur les réseaux sociaux au milieu de son drame juridique pour les crimes sexuels contre les femmes et les jeunes filles.

“Je jure que si Rob était là, beaucoup de mes questions musicales trouveraient une réponse”, a-t-elle tweeté. “Si vous avez un mentor, vous devez apprendre autant de musique que possible, mais j’ai pris tellement de jours d’apprentissage pour acquis sans jamais savoir que cela lui arriverait.”

Elle pense également que Kelly est “crucifiée”, qualifiant son penchant pour les filles mineures de “maladie”.

“Personne ne comprendra jamais à quel point il est lourd de voir la personne qui vous a sauvé la vie être crucifiée devant le monde pour sa maladie”, a-t-elle ajouté.

Elle a ensuite précisé qu’elle ne tolérait pas les allégations d’abus de Kelly envers les femmes.

« Encore une fois, je ne défends pas une seule âme. Le mal est le mal », a-t-elle écrit. «Mais en séparant l’homme de la musique, musicalement, je lui ai fait confiance toute ma carrière et maintenant il est temps de faire confiance à moi-même. Personne ne comprendra jamais à quel point il est lourd de voir la personne qui vous a sauvé la vie être crucifiée devant le monde pour sa maladie », a-t-elle conclu.