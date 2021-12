Lifetime fixe la date de sortie de la nouvelle série « My Killer Body with K. Michelle » | Regarde la bande-annonce

K. Michelle (photo via Lifetime)

* Avec des rapports révélant plus de 9 milliards de dollars dépensés en chirurgie plastique rien qu’en 2020 aux États-Unis, Lifetime plonge profondément dans le côté le plus sombre de l’atteinte de la perfection physique avec la première de la série très attendue, « Mon corps de tueur avec K.Michelle” au Jeudi 3 février à 9/8c.

Avant la première, les fans auront un aperçu de la série le 28 janvier à 10/9c.

En tant que l’une des toutes premières célébrités à se plaindre de ses problèmes de santé personnels après que des injections de silicone ont failli lui coûter la vie, la figure de proue du R&B K. Michelle aidera les hommes et les femmes désespérés à corriger les procédures de chirurgie plastique et à reprendre leur vie en main dans My Killer Body. avec K. Michelle.

Avec le nombre croissant de chirurgies esthétiques et un nombre alarmant de ces procédures entraînant des souffrances et des traumatismes postopératoires, chaque épisode suivra deux patients qui ont désespérément besoin d’aide ainsi que l’histoire personnelle de K. Michelle.

Mon corps de tueur avec K. Michelle est produit par Jesse Collins Entertainment et Kingdom Reign Entertainment et produit par Kimberly Pate. Jesse Collins et Dionne Harmon produisent pour Jesse Collins Entertainment. Carlos King et Scott Shatsky sont les producteurs exécutifs de Kingdom Reign Entertainment. Brandon Wilson et Patrick McCabe sont également producteurs exécutifs. Brie Miranda Bryant et Kimberly Chessler sont les producteurs exécutifs de Lifetime.

K. Michelle joue également dans le prochain film de Lifetime, « Single Black Female », aux côtés de Raven Goodwin et Amber Riley. « Single Black Female » est réalisé par Shari Carpenter et écrit par Tessa Evelyn Scott et Sa’Rah L. Jones et fera ses débuts en 2022.

Source : à vie