Lifetime sort la première bande-annonce de Meghan, le téléfilm de Harry “S’échapper du palais” .

Durée de vie a publié la bande-annonce officielle de Harry & Meghan: Escapeing the Palace mercredi via Instagram et c’est tout aussi dramatique que l’on pourrait s’y attendre d’un film sur le couple qui a fui ses fonctions royales, par People.

“Tous les contes de fées n’ont pas une fin parfaite… jetez un coup d’œil au prochain film original à vie Harry & Meghan: #EscapingthePalace ❤”, a légendé la vidéo de la bande-annonce.

Il s’ouvre avec Prince Harry, joué par Jordan Doyen, se réveillant de ce qui semble être un mauvais rêve le mettant en scène dans sa tenue royale. Il dit Meghan Markle, joué par Sydney Morton, “Je te vois littéralement être traqué à mort, et je suis impuissant à l’arrêter.”

Meghan répond: “Je suis la personne qui est forte et qui fait les choses bien.” La bande-annonce continue de montrer des images de la vie du couple, y compris bébé Archie, puis se tourne vers leur célèbre séance avec Oprah Winfrey. Cela se termine lorsque le couple se dit: “Je ne peux pas te perdre.”

Harry et Meghan : s’échapper du palais (Crédit : capture d’écran)

Il n’y a pas de date officielle pour la sortie, mais le réseau ajoute que les fans peuvent s’attendre au film à l’automne.

Le couple a sans aucun doute vécu une expérience traumatisante ensemble depuis qu’il a quitté ses responsabilités royales pour une vie plus tranquille en Californie.

Dans les docuseries de Harry, The Me You Can’t See, le prince révèle que sa femme l’a exhorté à suivre une thérapie étant donné qu’il a subi un tel changement de mode de vie, comme le rapporte le Grio.

À travers des conversations franches, tout en explorant son passé, sa relation avec Markle et ses problèmes de santé mentale, la série The Me You Can’t See s’efforce d’éclairer et de souligner l’importance du bien-être émotionnel et mental.

S’ouvrir sur la perte de sa mère, princesse Diana, et comment cela a eu un impact sur son enfance et au-delà, le duc de Sussex a déclaré: “Je suis l’une des premières personnes à reconnaître que tout d’abord, j’avais peur – quand je suis allé pour la première fois en thérapie – une peur de perdre.”

Il révèle que la thérapie n’était pas un sujet de conversation dans la famille royale, qualifiant les 28 à 30 ans de « cauchemar ». Ce n’est que lorsque sa relation avec Markle, a révélé le prince Harry, qu’il a finalement commencé à consulter un thérapeute.

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à une représentation d’une chorale galloise dans la salle de banquet lors d’une visite au château de Cardiff. (Photo de Ben Birchall – WPA Pool / .)

“C’était en rencontrant et en étant avec Meghan, je savais que si je ne faisais pas de thérapie et ne me réparais pas, j’allais perdre cette femme avec qui je pouvais voir passer le reste de ma vie”, a-t-il déclaré.

« Il y a eu beaucoup d’apprentissage dès le début de notre relation. Elle a été choquée de revenir dans les coulisses de l’institution de la famille royale britannique … quand elle a dit: “Je pense que vous avez besoin de voir quelqu’un”, c’était en réaction à une dispute que nous avons eue. Et dans cet argument, sans le savoir, je suis revenu à Harry, 12 ans.

Le prince a révélé qu’il était enfin capable de traiter et de traiter les traumatismes de son passé grâce à une thérapie, et finalement, cela a finalement sauvé son mariage – et sa vie.

“Vous devez parfois revenir en arrière”, a déclaré le prince Harry, “et faire face à des situations vraiment inconfortables et pouvoir les traiter afin de pouvoir guérir. Pour moi, la thérapie m’a équipé pour pouvoir tout affronter. C’est pourquoi je suis ici maintenant. C’est pourquoi ma femme est ici maintenant… nous avons choisi de donner la priorité à notre santé mentale. C’est ce que nous faisons. Et c’est ce que nous continuerons à faire.

Reportage supplémentaire par Jared Alexander du Grio

