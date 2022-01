LiFiMAX Tab, la première tablette avec LiFi, se connecte à Internet par la lumière | La technologie

Se connecter à Internet sans utiliser d’ondes radio, grâce à la lumière ? C’est un signal que les pirates n’ont pas pu intercepter…

La Technologie Li-Fi Il est en phase de test depuis quelques années, mais il semble qu’en 2022 nous pourrons l’utiliser dans nos maisons.

LiFi ou Fidélité à la lumière, est un système de communication sans fil qui utilise la lumière. Fondamentalement comme le WiFi, mais à travers la lumière, au lieu d’ondes radio.

Onglet LiFiMAX, créée par la société française Oledcomm, est la première tablette commerciale avec LiFi, donc elle se connecte à Internet par la lumière. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

LiFi emploie quelques lumières led qui ont la capacité de s’allumer et s’éteindre plusieurs millions de fois par seconde.

En utilisant le spectre invisible de la lumière, infrarouge, Oledcomm convertit ces informations en données binaires, telles que un code Morse optique.

Cette modulation se produit si rapidement, plus de 10 millions de fois par seconde, que l’œil ne peut pas le percevoir.

Pour que la technologie fonctionne, vous devez utiliser un appareil convertisseur qui convertit le signal Internet qui nous parvient via la fibre optique, au standard LiFi.

Le WiFi 6 est le nouveau standard des connexions WiFi qui vient améliorer vos connexions sans fil en optimisant votre débit et la stabilité de votre navigation.

Ce signal est envoyé à un récepteur LiFi au plafond, puisqu’il doit y avoir un contact visuel entre tous les appareils, car contrairement aux ondes radio, la lumière ne traverse pas les objets. Bien qu’il puisse rebondir.

Ce récepteur LiFi, qui ressemble à une lampe, envoie le signal Internet à la tablette, qui dispose d’une antenne photonique pour le recevoir. La vitesse de connexion est de 150 Mbps avec cryptage AES.

Le principal avantage est que lors de l’utilisation de la lumière ne peut pas être piraté par des méthodes conventionnelles. Hacker du matériel avec du LiFi serait nécessaire, ce qui à ce jour… n’existe pas. De plus, la connexion est cryptée.

La tablette elle-même est un modèle simple à utiliser pour toute la famille ou pour un niveau scolaire, y compris les enfants, c’est pourquoi elle utilise un énorme étui en silicone anti-choc.

A un écran 1080p de 10,1 pouces avec un processeur MediaTek MTK6762 à 8 cœurs, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Il dispose également d’une caméra de 2 Mo en façade, d’une caméra arrière de 5 Mo, d’une batterie de 8 000 mAh pour la tablette… et un autre de 6 000 mAh pour l’antenne LiFi.

La tablette LiFiMAX coûte 400 euros, mais le prix de l’installation LiFi nécessaire pour l’utiliser n’a pas été révélé.