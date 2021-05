L’IFPI engage une action en justice contre Vimeo en Italie pour violation présumée

La Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) poursuit officiellement une action en justice contre Vimeo pour le prétendu «échec du service de partage de vidéos basé à New York à empêcher que de la musique sans licence n’apparaisse sur sa plate-forme».

L’IFPI, dont le siège est à Londres, a révélé aujourd’hui son action en justice – dont les détails précis ne sont pas encore clairs – via un communiqué concis qui a été partagé avec Digital Music News. Selon ce message, l’entité de 88 ans s’est coordonnée avec la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) basée à Milan ainsi qu’avec l’organisation anti-piratage italienne FPM pour lever les charges contre Vimeo.

Mais en plus de préciser que «l’action est basée sur l’échec de Vimeo à empêcher que de la musique sans licence n’apparaisse sur sa plate-forme», une fois de plus, le texte concis ne fait pas la lumière sur les nuances de l’échec présumé de la société de 17 ans à arrêter les utilisateurs. de partager des médias protégés sans l’autorisation des titulaires de droits.

Dans une déclaration, cependant, la directrice générale de l’IFPI, Frances Moore, a expliqué: «Vimeo n’a pas respecté son obligation en tant que service de partage de contenu en ligne de prendre des mesures efficaces pour empêcher la mise à disposition de musique sans licence sur son site.

«Des quantités importantes de musique sans licence sont téléchargées et remises en ligne sur son service. C’est pourquoi l’industrie du disque a pris des mesures contre Vimeo en Italie.

«Les maisons de disques investissent massivement dans la découverte, l’éducation et la promotion des artistes. La mise à disposition d’enregistrements sonores sans licence nuit à leur capacité à garantir un retour sur investissement, ce qui est crucial pour leur capacité à investir dans de nouveaux artistes. »

Au moment de la publication de cet article, les hauts responsables de Vimeo ne semblaient pas avoir publiquement abordé la question – bien que la société se soit engagée dans d’autres batailles juridiques avec les principaux labels.

Plus largement, cette confrontation en salle d’audience avec Vimeo représente le dernier d’une longue série d’efforts de la part de l’IFPI pour éliminer le piratage international et mettre hors service les fournisseurs de «faux flux». Sur ce dernier front, une action en justice de l’IFPI en mars 2020 a entraîné la fermeture de ce qui était peut-être la plus grande entreprise de flux artificiel d’Allemagne, Followerschmiede.de.

En août de l’année dernière, les tribunaux allemands ont encore émis des injonctions contre cinq autres sites Web de «manipulation de la musique en streaming», et l’IFPI a officiellement annoncé en octobre qu’une collection de fournisseurs de jeux artificiels basés au Brésil avait cessé de gonfler les totaux de flux de pistes.

Aux États-Unis, la Recording Industry Association of America (RIAA) a continué d’appeler Twitter – dont le PDG, Jack Dorsey, détient désormais Tidal via sa société de services financiers Square – pour avoir prétendument omis de lutter contre «le vol généralisé d’œuvres créatives sur sa plate-forme. . »

Enfin, la RIAA reste mêlée à des confrontations juridiques de haut niveau avec des sites Web «stream-ripping», y compris Yout, basé dans le Connecticut (dans un procès que Yout a lui-même lancé, il convient de le mentionner) et le russe FLVTO.biz.

