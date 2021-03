Liga Espaola – FC Barcelone: ​​Haaland, priorité numéro 1 de Laporta pour renforcer Barcelone

Seuh au début de la semaine prochaine quand Joan Laporta devenir le nouveau président de la FC Barcelona, après une campagne au cours de laquelle il a été très prudent en mentionnant les noms des signatures. Mais l’avocat catalan et les membres de son conseil d’administration et de son domaine technique l’ont clairement indiqué: sa priorité est Erling Haaland.

L’attaquant du Borussia Dortmund, âgé de tout juste 20 ans, a fait ce que très peu de choses dans l’histoire du football. Il est déjà le meilleur buteur de la Ligue des champions avant ses 21 ans et est le joueur le plus recherché de la planète football. Son présent est bouleversant et son avenir semble bouleversant. Toutes les grandes équipes d’Europe le veulent. Barcelone aussi. C’est l’objectif principal du Bara. Ils y mettront tous leurs efforts, notamment financiers.

L’opération Haaland est estimée à environ 100 millions d’euros. Avec une dette de 1100 millions d’euros, Bara devrait activer l’opération de sortie. Presque tout le modèle est à vendre. à Coutinho, Umtiti, Braithwaite, Junior Firpo, Griezmann Dembl …

Haaland a un contrat jusqu’en 2024 et a 31 buts et 8 passes décisives cette saison. À Séville, dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Il a marqué quatre buts

Il y aura plus d’ajouts à Barcelone parce que l’équipe catalane a besoin d’un remodelage et de continuer avec le rajeunissement des vestiaires. Mais ceux qui arrivent le seront à un coût nul ou à un prix très bas.. Les options les plus claires, mais pas les seules, sur la table sontn Eric Garca, Kun Agero, Alaba, Depay et Wijnaldum. Tous concluent leur lien avec leurs équipes respectives en juin prochain. Mais le nom qui éclipse l’information sur les hauts du marché qui cet été sera sans aucun doute Erliing Haaland.