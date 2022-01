Liga | L’Atlético le moins fiable

01/10/2022 à 09:36 CET

L’Atlético de Madrid est devenu l’une des équipes les moins fiables lorsqu’elle est en tête du jeu électronique. Ils ont raté un total de 12 points en Liga cette saison et sont la deuxième pire équipe après Levante (18) à cet égard..

12 – L’Atlético de Madrid a perdu 12 points après avoir gagné en Liga cette saison, le deuxième pire record pour une équipe après Levante (18) et deux fois plus que dans toute la ligue la saison dernière (6). Irrégulier. pic.twitter.com/K2LQrIe5Ne – OptaJose (@OptaJose) 9 janvier 2022

Los rojiblancos, qui continuent de s’éloigner de la lutte pour le titre en tant que champions actuels, ils ont été surpris par Villarreal et seul un but de Kondogbia a empêché une nouvelle catastrophe au stade La Cerámica: ils n’ont signé qu’une seule victoire lors des six dernières journées.

L’équipe de Cholo Simeone, en fait, Il a déjà perdu deux fois plus de points après avoir pris la tête du tableau d’affichage que la saison dernière, lorsqu’il avait signé un total de six et évincé le FC Barcelone et le Real Madrid. pour obtenir le deuxième titre dans pratiquement les trois dernières décennies.

Séville et le Real Madrid s’éloignent

Le match nul entre l’Atlético de Madrid et Villarreal a confirmé la tyrannie de Le Real Madrid et Séville, qui sont consolidés dans les deux premières positions avec respectivement 49 et 44 points. Aucun de ses poursuivants, à l’exception de la Real Sociedad, n’a pu s’imposer lors de la 21e journée de Liga.

L’Atlético lui-même a échoué, mais aussi le Real Betis, le Barça et le Rayo Vallecano, qui se battent pour les positions européennes. Ni d’autres aspirants comme Villarreal et l’Athletic Club, qui ont fait match nul, ni Valence, qui a succombé aux Blancs au Bernabéu..