Liga MX : Canelo cesse d’être un adepte de Chivas, il est déjà Atlas et veut combattre en 2022 au Jalisco Stadium

Liga MX Eddy Reynoso revient sur le discours qu’il a prononcé pour motiver les rojinegros et son changement d’équipes

Eddy Reynoso révèle que Canelo Álvarez a cessé d’aller à Chivas pour être un adepte d’Atlas.

L’un des fans les plus célèbres de l’Atlas est Eddy Reynoso, l’entraîneur de Canelo lvarez, qui était au stade et aux célébrations du titre rojinegros, le premier depuis 1951, et qui a montré qu’ils avaient gagné un nouveau fan dans le boxeur de Guadalajara.

Reynoso, dans une interview avec ESPN, a révélé que lui et Canelo avaient parlé avec les joueurs d’Atlas avant la finale retour.

« Alejandro Irarragorri m’a demandé si je pouvais donner un discours de motivation aux joueurs, ce à quoi j’ai accepté avec grand plaisir. J’ai parlé de la façon dont Saúl et moi avons commencé, comment nous nous sommes levés, comment nous avons gagné des championnats, gagné des combats après avoir perdu, après une main cassée et continué le combat. Je vous ai donné plus ou moins un exemple de ce que c’est que de devenir un champion ou de devenir un champion d’en bas, des forces de base, vous pouvez dire. J’ai fait ma part. Ils étaient contents de ce que je leur ai dit et, plus que tout, ça sentait une très bonne ambiance et c’est quelque chose que je porterai toujours. »

Dans cette même conversation, Canelo s’est connecté par appel vidéo et, bien que Autrefois fan de Chivas, il serait désormais l’éternel rival de la ville.

« Il a aussi eu une visioconférence, je l’ai présenté aux joueurs, pour leur dire quelques mots d’encouragement pour qu’ils puissent le faire gagner dimanche. Il leur a dit des choses très « douces », très « cool », que les joueurs étaient émus et applaudis. Enfin, il dit : ‘Tu sais quoi ? A partir de maintenant je suis de l’Atlas' ».

Le manager a été honnête et a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le titre vienne cette année, qu’il avait décidé qu’il ne verrait peut-être jamais son champion Atlas et qu’il appréciait plus le titre que lorsqu’il était à côté du ring.

« Je pense que oui, parce que maintenant j’étais du côté du fan, Je comprends déjà mieux ce que ressent le fan. Quand on est dans sa propre réussite, on ne l’assimile pas tellement ; quand vous le faites en externe en tant qu’amateur, c’est différent. Je l’ai vécu très joliment. »

Reynoso a également révélé qu’ils prévoyaient de se battre trois fois l’année prochaine et l’un serait au stade Jalisco, un retour aux sources pour le champion.

« C’est le projet que nous avons pour 2022. Je dois encore m’asseoir et parler avec Saúl pour voir ce que nous allons faire. C’est l’un des projets que nous avons depuis l’année dernière. Malheureusement, pour des raisons de négociation, ils n’ont pas eu le temps de se battre en décembre. C’est le projet que nous avons. Nous voulons venir avec notre peuple, en tant que meilleur combattant livre pour livre, en tant que champion unifié. Après être parti d’ici sans être champion, arriver ici comme le meilleur boxeur du monde. On peut faire trois combats, ça ne nous en donne pas quatre. La fermeture au stade Jalisco serait la meilleure, la plus grande chose pour nous. »