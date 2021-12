Liga4Boxing recommencera le 11 décembre à Guardamar del Segura

Un peu plus d’une semaine pour commencer le troisième édition de Liga4Boxing, avec sept équipes cherchant à détrôner le vainqueur des deux premières éditions : Emporium de Valence. La Liga4Boxing est déjà en cours et nous vous révélons quelles équipes ouvriront la compétition, qui débutera samedi prochain 11 décembre. Comme l’année dernière, tous les matchs se dérouleront dans le Sur Guardamar Arena de la ville d’Alicante de Guardamar del Segura.

A 18h00, et ayant donc l’honneur d’ouvrir la compétition, le champion actuel, EProvince de Valence. Avec certaines des pièces de base qui l’ont amenée à remporter les deux éditions disputées, cette équipe a également subi des changements qui apparaîtront au fil des jours.

Votre rival sera l’équipe Millenium Boxe Valladolid, qui revient à la compétition en rassemblant de nouvelles valeurs fondamentalement castillanes-léonaises. Sans aucun doute, ils arriveront en voulant jouer un grand rôle.

A 19h30 aura lieu la deuxième confrontation, entre le dauphin des deux éditions disputées, Le Bleu Guardamar et Le club des boxeurs. Vraiment compétitif ce duel est présenté, avec des noms qui ont déjà sonné sur la scène nationale et cherchent à le faire encore plus, comme Juan Carlos Sánchez, Jaime Romero ou Sebastián Pinoargote dans l’équipe « locale » ou Urko polo, David Hernández ou le combattant d’origine algérienneou Telbirt Badrredine au Le club des boxeurs.

Lire aussi Celes Piedrabuena

Lire aussi Rédaction

Lire aussi Rédaction

Lire aussi Rédaction