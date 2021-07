L’IGDA demande aux développeurs de reconsidérer l’utilisation des NFT et de la technologie blockchain

L’International Game Developer Association (IGDA) a demandé aux développeurs de reconsidérer leur utilisation de jetons non fongibles (NFT).

Dans un communiqué publié sur son site Web, l’organisation a déclaré que les entreprises devraient cesser d’utiliser les NFT dans des “écosystèmes singuliers” et utiliser des blockchains de preuve de participation plutôt que la preuve de travail actuellement plus courante. La preuve de participation consomme beaucoup moins d’énergie que la preuve de travail.

L’IGDA dit également que les NFT ne devraient pas être utilisés lorsque les bases de données peuvent gérer toutes les informations requises, étant donné que cela ne nécessite pas autant de consommation d’énergie.

Tout cela est dû à l’énorme quantité d’énergie dont ces technologies ont besoin et à l’impact environnemental qui en découle.

L’organisation dit également que les développeurs devraient arrêter la pratique de l’exploration en arrière-plan sur les machines des utilisateurs à leur insu. C’est assez explicite nous pensons et si vous faites cela, c’est un peu un mouvement de bite, notamment en raison des besoins énergétiques massifs et croissants de l’exploitation minière.

“Bien que l’industrie du jeu soit à la pointe de la technologie et intègre rapidement les avancées dans nos projets, nous ne devrions pas traiter les méthodes inefficaces en énergie comme des solutions à la recherche d’un problème”, a écrit l’IGDA.

“En tant qu’industrie de pointe, il est de notre responsabilité non seulement de faire avancer l’innovation technologique, mais aussi de maintenir une approche éthique qui prend en compte l’impact de notre travail sur le monde dans son ensemble.”

À la surprise de personne, le zombie de jeux vidéo préféré de tous, Atari, a sauté tête la première dans l’espace NFT en mars de cette année avec des jetons qui prétendaient rendre hommage à l’IP classique que la société occupant actuellement la peau morte d’innovateurs réels possède des décennies plus tard. la ligne.

